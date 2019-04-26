رابط نتائج حركة النقل الداخلي و الخارجي للمعلمين موقع وزارة التعليم نظام نور

ننشر رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، ضمن اخر اخبار حركة النقل الخارجي 1440 من موقع وزارة التعليم السعودية، ورابط موقع نظام نور للتعرف على الإحصائيات النهائية التي تصدرها شؤون التعليم بعد قليل، لاستعلام نتائج نقل المعلمات والمعلمين، ولم شمل أسر منسوبي التعليم، بعد أن تم تحديد موعد ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الجاري، وكذلك موعد ظهور حركة النقل الداخلي على حسب ما جاء في خطة وزارة التعليم وتعميمها بهذا الشأن.

اليوم الخميس 14 مارس 2019 الموافق 7 رجب 1440 ستعلن وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي 1440، وتم الإعلان عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، والتي تأتي في ضوء سعي وزارة التعليم لتحسين بيئة العمل، وتهيئة المناخ أمام المعلم أو المعلمة لتقديم أفضل ما لديه من قدرات، وتلبية لتطلعات شريحة كبيرة من معلمي الأجيال نحو رغبتهم في لم الشمل، وحول نسب واحصائيات الحركة سنرفق لكم العديد من التفاصيل التي ستعلن على مدار ساعات اليوم من مسئول وزارة التعليم.

استعلام نتائج حركة النقل الخارجي

كيفية استعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي هو ما يستحوذ على تفكير الكثير من المعلمين والمعلمات، خلال هذه الدقائق، خاصةً البحث عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي 1440، للتعرف على اسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن من شملتهم نتيجة النقل الخارجي ، التي وضعت لها عدة معايير في مقدمتها سنة التخرج، ومرفق أدناه رابط نتائج النقل الخارجي الرسمي.

موقع رابط نتائج النقل الخارجي 1440

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 والمعلن من ادارة شؤون المعلمين، عبر موقع وزارة التعليم، تحت اسم رابط نتائج حركة النقل الخارجي 1440، هذا بجانب موقع نور للاستعلام عن النتائج، ومع ظهور المزيد من البيانات سنرفقها بخلاف ما نشر بعالية من إحصائيات.

المزيد من التفاصيل حول كيفية الاستعلام وتسجيل الدخول على موقع نتائج نقل المعلمات والمعلمين، والنسب الإضافية التي ستعلنه ضمن تفاصيل نتائج الحركة بعد قليل.

نتائج حركة النقل الداخلي

اعتمد تعليم جازان نتائج حركة النقل الداخلي 1440