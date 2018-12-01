رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط .. نتائج الاختبارات الشهرية الابتدائية .. المتوسطة .. الثانوية عبر رابط نظام نور 1440

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط يمكن لأبنائنا وبناتنا الاستعلام عن نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك من خلال رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب، وذلك فقد بدا التسجيل الإلكتروني على رابط نظام نور، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم دون عناء الذهاب للمدرسة، فقد بدأ التسجيل الإلكتروني لدخول الطلاب للمدارس بالمملكة، وبدأ أولياء الأمور بالبحث على الموقع الإلكتروني لنظام نور الذي قامت المملكة باستحداثه لتسجيل بياناتهم وبيانات الطلاب.

عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني في أن المستخدمين من الطلاب والطالبات حينما يبحثون عن نتائجهم ويحاولون تسجيل الدخول إلي النظام المركزي من خلال بياناتهم التي يمتلكونها والتي توزعها عليهم إدارة المدارس التي يدرسون بها، يحاولون تستخدمها تسجيل الدخول إلا أنهم يواجهون مشكلة في عدم تمكنهم من القيام بذلك.

رابط الاستعلام عن النتائج.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكنك إدخال بيانات الطالب أو الطالبة في أي وقت، فالأمر ليس بهذه العشوائية بل هناك طريقة متبعة توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة للجميع، وذلك لتفادي أي أخطاء أو مشكلات عند القيام بالتسجيل.

ومن شروط التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، أن يكونوا قد أكملوا ست سنوات، أو أقل بتسعين يوماً حتى تاريخ الميلاد 1434/3/25 هـ، الموافق 2013/2/6م، وكشفت الوزارة، أنه يجب عند الانتهاء من تسجيل ابنك طباعة استمارة الفحص الخاصة بالطفل من نظام نور، وأخذ الطفل إلى أقرب مركز صحي حكومي، وإحضار ملف شامل، يتم شراؤه من المكتبة، تسجل فيه بيانات الطفل مع صورتين شخصيتين، وصور من شهادة التطعيم، وهوية الأب، وإثبات السكن، وملف ورقي.

بعد تسجيل ولي الأمر في نظام نور يتم الضغط على أيقونة ”التالي” أسفل اسم المستخدم، بعد إتمام عملية تسجيل ولي الأمر في نظام نور يقوم بإدخال بيانات الطالب والتي تتضمن حقوقًا أساسية، من بينها الاسم وتاريخ الميلاد والنوع واسم المدرسة المطلوب التسجيل فيها، ويتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، باستخدام نفس “اسم المستخدم وكلمة السر” المستخدمة للدخول إلى النظام في الأعوام السابقة أي أن من يمتلك كلمة مرور واسم مستخدم على نظام نور لا يحتاج إلى تسجيل جديد عبر البوابة الإلكترونية.

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

سؤال مهم للغاية ولا يطرحه إلا المستخدمين الأذكياء الذين يعرفون الكثير عن البرنامج المركزي نور ويحاولون فهم كل شئ يدور حول النظام, ولأن الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني ليست تلك الطريقة المعتمدة في النتائج مما يجعل بعض المستخدمين يستغربون الأمر ويدفعهم إلى طرح هذا التساؤل علينا.

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