ودائمًا تسعى وزارة التعليم السعودي لتيسر كافة الأمور على الطلبة وأولياء الأمور من أجل توفير الوقت والجهد في متابعة خط سير الحركة التعليمية على مدار العام الدراسي، لذلك أطلقت موقع نظام نور الإلكتروني من أجل الاستعلام عن نتائج اختبارات نصف ونهاية العام بالإضافة إلى المتابعة الشهرية من خلال نظام نور لمتابعة خط سير الطلاب، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي في كافة المراحل التعليمية في المملكة، ابتدائي ومتوسط وثانوي، يبدأ الجميع يبحث عن الروابط الرسمية من أجل الاستعلام عن مستويات الطلاب، ولذلك جاء استحداث رابط نظام نور من أجل الاستعلام عن النتائج.

موقع نظام نور للنتائج 1440 هجريًا

وقد صرحت وزارة التعليم السعودي رابط مباشر للدخول إلى النظام المركز نظام نور من أجل الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهري ونصف العام ونهاية العام للدخول المباشر اضغط على ==> “موقع نظام نور للنتائج 1440”

لماذا نظام نور يستخدم رمز التحقق ورقم الهوية

ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم لماذا تم اختيار تلك النظام، نظام نور عن غيره مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وما الفرق بينه وبين الطرق التقليدية :-

أن الطرق التقليدية في الدخول إلى موقع نظام نور قد تكون غير مجزية على الإطلاق حيث في حالة نسيان الأكونت الخاص بك لا يمكنك الدخول من جديد إلى الموقع.

لذلك أطلقت الوزارة رقم الهوية ورمز التحقق للاستخدام حتى يسهل عملية الدخول إلى الموقع، والاستعلام عن النتيجة.

وأكدت الوزارة على أن جميع الطرق الخاصة بالاستعلام سهلة وبسيطة وتتسم بالخصوصية والآمان.

الهدف الأساسي وراء استخدام تلك الطرق هو توفير الوقت والجهد على الطلاب والمواطنين في الاستعلام عن النتائج.

يعد نظام نور من أبرز التقنيات المعروفة عالميًا في الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

أن الطلاب يمكن لها أن تنسى الأرقام التي يتم توزعيها عليهم في المدارس لذلك هناك إمكانية للاستعلام برقم الهوية ورمز التحقق مما يجعل هناك أكثر من طريقة للاستعلام.

بعد ظهور النتيجة في المرحلة المتوسطة وظهور الكثير من الصفوف التعليمية ننتظر معكم ظهور نتيجة المرحلة الثانوية.

إلى جميع طلاب المرحلة الثانوية سوف نوفر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية أفضل وأسهل الطرق للاستفسار عن النتيجة، نتيجة المرحلة الثانوية.

كما عودنا نظام نور أن الاستعلام عن النتيجة سوف يكون برقم الهوية والرقم السري، بالإضافة إلى رمز التحقق المبين في الموقع.

ولذلك يعتبر نظام نور عن غيره من الطرق التقليدية هو الأمن للطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

مجموعة الأنظمة التي يدعمها موقع نظام نور الإلكتروني

ويذكر أن نظام نور مختص بالحركة التعليمية ويشمل كافة التفاصيل التي تخص الطلاب سبق وأن تعرفنا على نظام نور، ولكن سوف نوضح لكم من خلال تلك المقال عدة الأنظمة التي يدعمها هذا النظام محاولة منه توفير كافة سبل الراحة واختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويعد جزء من منظومة التحول الإلكتروني المتكاملة، والتي تضم العديد من الأنظمة الأخري مثل نظام فارس، وذلك يعد المسؤول الأول عن شئون البلاد الإدارية والمالية والبشرية، بالإضافة إلى نظام إنجاز والذي يقوم بأعمال تدفق المعاملات وأعمال الأرشفة.

بالإضافة إلى أنه المسئول الأول عن الأعمال المكتبية، وهناك أيضا نظام الخارطة التعليمية، وهو المسؤول عن كافة العمليات الجغرافية والمكانية، بالإضافة إلى دوره في الربط الشبكي الكبير بين كافة المدارس باستخدام الإنترنت، وهناك أيضا نظام لقاء المسؤول عن الاجتماعات المرئية في السعودية، وسنقوم من خلال هذا التقرير بذكر كافة الأنظمة التابعة لنظام نور بالتفصيل.

نظام فارس

وهو أحد النظم الفرعية التابعة لأنظمة فارس للموارد البشرية، ويعتبر الخدمة الذاتية، وهو عبارة عن العديد من الخدمات التي يقدمها النظام للمعلم والموظف والإداري، والتي يمكن لكل منهم الاستفادة منها والحصول على الموافقات الهامة من قبل أصحاب ومالكي الصلاحية بشكل آلي.

ويساعد النظام المستفيدين منه في تقديم الطالبات الخاصة بطلبات البدلات والإجازة وطلبات قطع الإجازة أو تمديدها، بالإضافة إلى تقديم طلبات التقاعد وتعديل موعد بدء الإجازة، كما يمكن مستخدمه من التعرف على البيانات الأساسية مثل السجل التاريخي وبيان الانتدابات وبيان خارج الدوام، ويساعد النظام المدير في التبليغ عن تغيب موظف أو الإطلاع على طلبات الموظفين والاستعلام عنهم.

نظام إنجاز

ويعتبر امتدادا للمؤسسة التعليمية العالمية جونيور إتشيفمنت وورلدوايد، وهي من كبري المؤسسات التعليمية الغير هادفة للربح، تلك التي أسست في عام 1919 داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقوم بتأهيل الشباب لأسواق العمل وطرح الكثير من المشاريع الخاصة، فضلا عن المعرفة المالية باستخدام العديد من البرامج التي تعتمد على التجربة ونقل الخبرة العملية، وهناك نحو 11 مليون طالب داخل مائة و29 دولة يستفيد من النظام سنويا.

ويعمل النظام بشكل مستمر مع القطاعات السعودية الخاصة والجامعات ووزارة التعليم ومسئولي المدارس والمتطوعين، كما يعمل مع الشباب والسعي نحو توفير طرق لخلق الوعي ونشره بينهم، كما يسعى إلى نشر ثقافات التطوع وبناء القدرات، التي تساهم في تنفيذ البرامج التابعة للنظام في جميع البلاد، ويهدف إلى زيادة أعداد برامجه إلى ما يقرب من مئتان و50 ألف طالب كل عام، وذلك رغبة في تطوير وتقدم مستقبل شباب السعودية، وتجهيزهم للانضمام إلى اقتصادها الذي يعتمد على المعرفة، وذلك عن طريق منحهم المزيد من المهارات.

نظام الخارطة التعليمية

ويعد أحدي الأنظمة الحاسوبية التي تقوم بإدخال وتحليل المعلومات المكانية والوصفية، كما تقوم بمعالجة تلك المعلومات وتوفير النتائج للمساعدة في اتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة كل عملية، ويهدف ذلك النظام إلى حصر أعداد المدارس وتوفير قواعد بيانات متكاملة لإحداثيات ها، كما يقوم بتوفير قواعد البيانات الخاصة لكل مدرسة، والتي تضم أعداد الفصول والطلبة بها ونسب الكثافة والطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى أعداد المعامل والطاقم التعليمي والمرافق المدرسية.

خدمات نور الإلكترونية للتسجيل في الصف الأول الابتدائي

خدمات نور الإلكترونية الأخرى بخصوص التقديم في المرحلة الابتدائية والروضات الحكومية، وسوف نستعرض عليكم عبر السطور القليلة القادمة كل ما يخص التسجيل لأول مرة لطلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي في المملكة حيث شددت وزارة التربية والتعليم السعودي على سرعة التسجيل الإلكتروني للصفوف الأولى من مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية، طلبات الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى الروضات الحكومية الأهلية في المملكة سواء الطلبة السعوديين أو غير السعودين وذلك عبر موقع نظام نور للنتائج 1439 والذي يشمل جميع الخدمات التعليمية في منظومة التعليم داخل المملكة، ولم يشمل الموقع فقط تسجيل الصف الأول ولكن الاستعلام عن كل ما يخص الحركة التعليمية.

واليوم ننشر لكم الرابط الرسمي لموقع نظام النور التي خصصته وزارة التعليم للعملية التعليمية وفي تلك الفترة يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط نظام نور للتسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي، صرحت وزارة التعليم السعودية مؤكدة أن لجميع الطلاب الذين اكتمل عمرهم 6 سنوات، لجميعهم الحق في التسجيل بالصف الأول الابتدائي، وذلك في الموعد المحدد لبداية العام الدراسي 1439/1440، كما يحق أيضا للطلاب الذين يقل عمرهم عن الست سنوات بتسعين يوما قط أو مائة و80 يوما كحد أقصي.

رابط نظام نور للمستجدين في الصف الأول الابتدائي في المدارس السعودية – شروط قبول الطلبة المستجدين

وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من المعايير، والتي ينبغي توافرها لقبول الطلاب وهي كالتالي:

ينبغي أن يمتلك الطفل شهادة معتمدة تم الحصول عليها من روضة أطفال، والتي تفيد بالتحاق الطالب بها عام كامل كحد أدني.

يجب أن يكون للطفل استمارة نمائية، والتي تأكد اجتياز الطالب للمهارات النمائية بإتقان.

أن يحصل الطالب الذي يقل عمره عن ست سنوات بمائة و80 يوما، الذي من مواليد الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر ربيع أول وحتى السابع والعشرين من شهر جمادي الثاني لعام 1434 هـ.

وأضافت الوزارة مؤكدة أن تلك الشروط ينبغي توافرها في الطلاب السعوديين والغير سعوديين في كافة المدارس الأهلية والحكومية، فضلا عن طلاب المعاهد وتحفيظ القرآن، إضافة إلى طلاب المدارس الأجنبية وبرامج التربية الخاصة والمدارس التي تتبع البرامج الدولية.

مواعيد التسجيل للطلاب والطلاب المستجدين

موقع نظام نور لتسجيل المستجدين للصف الأول الابتدائي 1439 وتعد تلك الطريقة هي أفضل الطرق التي تشجع وزارة التعليم السعودية باستخدامها، كما تحث أولياء الأمور والطلاب على ضرورة اللجوء إلى تلك الطريقة واستخدام الحساب، حيث يمكنكم من خلاله الاستفادة من كافة الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها باستمرار، وتسعي وزارة التربية والتعليم السعودية إلى تيسير العملية التعليمية بالسعودية، عبر ربط الطلاب والطالبات إلكترونيا والاستفادة من خدمات الوزارة على شبكة الإنترنت، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة الرابط الخاص، وبعد الدخول إلى الرابط الخاص بالموقع قم بالتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم، أو البريد الإلكتروني، ثم ادخل رمز التحقق الموضح في الموقع، وبعد ذلك قم بالدخول ثم زيارة القسم الخاص بإظهار النتيجة الخاص بالفصل الدراسي التابع لك. التقويم الدراسي للعام:1439 /1440 هجريًا ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم باستعراض جميع المواعيد الرسمية التي حددتها الوزارة لمواعيد الدراسة والخطة الدراسية، وهم، موعد بداية الدراسة، وإجازة نصف العام، وعودة الدراسة مرة أخرى، ومواعيد الاختبارات منتصف العام وأخر العام في المملكة العربية السعودية.

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 2018/09/02 إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 2018/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1440/04/09 2018/12/16 بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20 2018/12/27 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/04/30 2019/01/06 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1440/08/16 2019/04/21 بداية إجازة نهاية العام 1440/08/27 2019/05/02

عزيزي القارئ في حالة عدم التمكن من الاستفسار عن النتيجة يجب عليك أن تضع استفسارك أو المشكلة التي تواجهها أسفل الموضوع في التعليقات، وسوف نقوم في الفور بالرد عليك حتى يتم حل المشكلة، قم فقط بمراسلتنا وسوف نوفر لك ما تود معرفته بخصوص تلك الشأن



نظام نور لنتائج الطلاب

ويتيح النظام عبر وزارة التعليم في البدء لتحضير نتائج امتحانات نصف ونهاية العام لجميع نتائج الطلاب والتي سوف يتم عرضها بالكامل عبر نظام نور الإلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد على الطلبة والطلبات وأولياء الأمور، وسوف نقوم بعرض عليكم الطرق التي يمكن الاستعلام من خلالها على نتائج اختبارات الطلاب في المملكة العربية السعودية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهناك طريقتين للتسجيل رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني بالإضافة إلى رمز التحقق المتواجد في النظام.

نظام نور برقم السجل المدني فقط

وإليكم الآن الخطوات الأساسية للدخول إلى موقع نظام نور برقم السجل المدني فقط، وهي الطريقة المدرجة من وزارة التعليم من أجل التسجيل في نظام نور الإلكتروني المركزي لمتابعة الطلاب.

قم بإدخال رقم الهوية أو الرخصة الخاصة بالإقامة التابعة لك.

يجب إدخال رقم الاسم المقترح التي تستخدمه في حالة الدخول إلى نظام نور.

قم بالضغط على سجل التسجيل وسوف تظهر لك صفحة جديدة ق بإدخال رقم الهوية أو الرخصة الخاصة بالإقامة للطالب.

كما هو موضح عزيزي القارئ في الخانات التي تتواجد في الصفحة ون ثم أضغط على كلمة تسجيل حساب، وبعد ذلك سوف يتم تسجيل الحساب واستخدامه بكل سهولة.

نظام نور برقم الهوية فقط

ومن خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب أو ولي الأمر فهو يمكن تتبع خط سير أبنه التعليمي على مدار العام الدراسي ومن ثم الاستفسار عن أيام الغياب، والحضور والتأخير داخل الفصل، هذا وبالإضافة إلى بيان تفصيل من بيان درجات الاختبارات الامتحانات نصف ونهاية العام.

ولكن لا يمكن للطالب أو ولي الأمر أن يدخل بالسجل المدني فقط بدون الحصول على رقم سري، وفي حالة نسيان الرقم السري المتغير كل 180 يوم بشكل تلقائي، فيجب أن تتبع الخطوات التالية ومن ثم سوف تحصل على الرقم السري.

أولا قم بالدخول بشكل مباشر إلى رابط نظام نور كما هو موضح أعلى المقال.

قم بالضغط على كلمة نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم.

وبعد الضغط سوف تظهر خانة فارغة بجانب رقم الهوية قم بوضع فيها رقم السجل المدني والمكون من 10 خانات.

يجب ملء خانة رمز التحقيق المتواجدة بجانب الخانة الفارغة.

في حالة عدم تواجد الخانة الخاصة برمز التحقيق فبالتأكيد يوجد عطل في الصفحة فقم عمل تحديث للصفحة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة التالي في الصفحة.

سوف يتم إرسال رسالة لك تضمن الرقم السري على البريد الإلكتروني المسجل في الموقع منذ التسجيل الأول.

وبعد أن عرضنا عليكم كافة التفاصيل الكاملة للتسجيل سواء بالرقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، فنقوم الآن بعرض عليكم المميزات المتواجدة في نظام نور الإلكتروني.

يشمل النظام دقة متناهية لمعرفة نتائج الطلاب وتقارير كافية لمعرفة حركة سير الخطة التعليمية على مدار العام.

إمكانية رفع الدرجات والنتائج اختبارات نهاية العام ونصف العام بسرعة شديدة بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق على الفور، ولا يوجد أي تأخير.

يمكن المعلمين والمعلمات الدخول إلى النظام من أجل تصحيح النتائج في حالة تواجد أي أخطاء.

الموقع يضمن لك النتائج بكل دقة ووضح وشفافية، وبدون أي أخطاء.

إمكانية جعل أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبناءهم في أي وقت، وأي مكان.

هذا وبالإضافة إلى تسجيل الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية من خلال النظام.

وأكدت وزارة التعليم على إمكانية الحصول على اسم المستخدم ورقم السر بكل سهولة ويسر عبر قادة المدارس التابع لها الطلاب، وأكدت هذا القرار عبر الرابط الرسمي موقع نظام نور الإلكتروني الموحد لنتائج اختبارات نهاية العام.

طريقة استخراج نتائج المرحلة الابتدائية عبر نظام نور

والصور التالية توضح وبشكل كبير كيفية الحصول على نتائج المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال نظام نور التعليمي الموحد والذي من خلاله يمكن الحصول على درجات الابتدائية لجميع الطلاب في كافة أنحاء المملكة.

طريقة استخراج نتائج المرحلة المتوسطة من خلال رابط نظام نور

والصور التالية يوجد بها توضيحات شاملة لاستخراج نتائج المرحلة المتوسطة على النظام الفصلي، بالتوفيق للجميع

طريقة استخراج نتائج المرحلة الثانوية عبر نظام نور

والصور التالية يوجد بها توضيحات شاملة لاستخراج نتائج المرحلة الثانوية على النظام الفصلي، بالتوفيق للجميع

إنجازات نظام نور المتميزة

ونستعرض عليكم الآن مجموعة من المميزات التي تعرض عليكم خدمات نور الإلكترونية ونوضح من خلالها الإمكانيات قد تكون غير معروفة عند البعض:

يحصر الموقع تأسيس وتشغيل كافة المراحل التعليمية الشاملة للمرحلة الابتدائية المتوسطة والثانوية.

يسهم في تأسيس البناء المعلوماتي لكافة المراحل التعليمية بالإضافة إلى تأسيس وتشغيل نظم المقررات التعليمية.

يعمل على إتاحة الخدمات المختلفة لجميع أولياء الأمور على المستوى التربوي والإرشادي.

يتمكن موقع نظام نور بتغطية شاملة من أجل عرض النتائج والاختبارات الشاملة للطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة.

ونترقب معكم أعزائنا المتابعين نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور للنتائج كما عودناكم في الأعوام الماضية فقط تابعونا ليصلكم كل جديد.