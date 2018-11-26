رابط موقع نظام نور المدار التقني للغياب .. نتائج الاختبارات الشهرية بالهوية فقط 1440 : الاستعلام عن النتائج بدون رقم سري

رابط موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440 نتيجة الاحتبارات الشهرية وكذلك المدار التقني للغياب لرسائل الجوال التي أصبحت محل بحث لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية حالياً، وذلك بالمملكة العربية السعودية هذه الأيام، وهي عادة اقتراب موعد ظهور نتيجة الاختبارات في هذا التوقيت من كل عام، فمعرفة نتائج الاختبارات الخاصة بالمراحل والصفوف التعليمية المختلفة من خلال رابط موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440، والذي يتابعه عدد كبير من الطلاب والطالبات، ونحن هنا بالفعل لنساعدكم ونقدم لكم النصح والإرشاد بما يمكنكم من الحصول على نتائج الاختبارات بكل سهولة ويسر، وأن تجعلكم قادرين علي استخراج تلك النتيجة الخاصة بكم من خلال رابط نور للاستعلام عن النتائج .

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

من المؤكد أنك حينما تلجأ للبحث عن نتائج الاختبارات عن طريق رابط نظام نور رقم الهوية، فهذا دليل على أنك فقدت بيانات الدخول الخاصة بك، والتي كانت تمكنك من الوصول لحسابك في نظام نور المركزي للنتائج بكل سهولة، أو قد تكون لا تمتلك هذه البيانات التي تمكنك من تفعيل حسابك على رابط موقع نور للاستعلام عن النتائج 1440 من الأساس، وبالتأكيد سيكون لديك رغبة في معرفة نتيجتك الاختبارات الخاصة بك، فلا داعي للقلق، فنحن سنساعدك ونوفر لك طريقة بديلة لمعرفة نتيجة الاختبارات الخاصة بك.

ومن الجدير بالذكر أننا قد قمنا بشرح هذه الطريقة في مقالات عديدة، ولكن ربما لم تصل إليها، لذا سنعيد نشر الطريقة البديلة لمعرفة نتيجة الاختبارات الخاصة بكم، والطريقة البديلة تتلخص في معرفة نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية، لذلك سنعيد النشر عن تلك الطريقة مرة أخري، وذلك لضمان أن تصل إلى جميع من الراغبين فى استخدام رقم الهوية في الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال نظام نور برقم الهوية.

طريقة معرفة نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية

الخطوة الأولى بهذه الطريقة هي إدخال رقم هويتك في خانة البحث المخصصة لذلك، وسيتم إظهار النتائج ورصد الدرجات على الفور، يجب أولاً معرفة أنه توجد صفحة مخصصة لهذه الطريقة، وهي الاستعلام عن النتائج برق الهوية، كما يجب معرفة أيضا أن الوصول إليها ليس سهلا، بل يكاد الوصول إليها أمر به بعض الصعوبة للكثير من الطلاب والطالبات، خاصة وأن الصفحة الرئيسية علي موقع نظام نور لا تشير إلى صفحة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية، مما يجعل الوصول إلى هذه الصفحة من خلال المستخدم العادي أمر صعب وأحياناً صعب للغاية.

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يجب أن تقوم بما سبق في حال تم اعتماد النتائج بالفعل من قبل وزارة التربية والتعليم، وتم رفعها وتحميلها علي وقع نظام نور من قبل المدرسة التي تتبع لها، ففي حال حدث ذلك ستجد نتائجك تظهر فورأ بالفعل، أما في حال لم يتم اعتماد نتيجة الاختبارات، فيمكنك العودة لاحقاً بعد بضعة ساعات لتعيد المحاولة مرة أخري، وهكذا حتي تظهر لك نتيجة اختباراتك.

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

هناك الكثير من المعلومات اليسيرة والمبسطة للغاية والتي سنحاول قدر الإمكان جعلها كذلك في هذا التقرير, إلا أننا يجب أن نتفق سوياً علي بعض الأشياء التي سنعمل عليها خلال هذا المقال إن شاء الله وسنحاول جاهدين أن نوفر لك كل شئ بشكل أكثر سهولة.

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