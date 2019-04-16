رابط موقع نظام نور المركزي الإلكتروني بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب .. تسجيل جديد 1440هـ Edu Wave عبر موقع ien.edu.sa

يبحث كل ولي أمر لجميع الطلاب بالسعودية عن نتائج درجات أبنائهم الأعزاء، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الدراسي الآول لأنواع التعليم المختلفة على مستوى المملكة وذلك عبر رابط موقع نظام نور 1440، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية تسعى بكل جهدها لتيسير وتسهيل جميع الخدمات بالتعليم لتقديمها لمستفيديها بكل سهولة، وكذلك قد سعت الوزارة على توفير مراحل كثيرة من الجهد والوقت، من خلال استحداث موقع إلكتروني يواكب التغيرات الدائمة للتكنولوجية المستمرة في العالم العربي، وهذا بموقع إلكتروني تعليمي متميز يسمى موقع نظام نور، الذي أحدث طفرة في الخدمات التعليمية التي تقدمها المملكة السعودية لمواطنيها.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب

وموقع نظام نور للمملكة السعودية الإلكتروني المركزي يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم بالسعودية، حيث يمكن من خلال هذا الموقع معرفة تقييم أداء الطلاب في جميع المراحل التعليمية كل من الابتدائية والمراحل المتوسطة وكذلك المراحل الثانوية، كما يمكن من خلال هذا الموقع الحصول على نتائج الطلاب للامتحانات الشهرية والنهائية لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالسعودية.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

رابط موقع نظام نور

وتابع موقع نظام نور من هذا الرابط، حيث يُِمكن موقع نظام نور الإلكتروني أولياء الأمور من تسجيل الحسابات على هذا النظام التعليمي، من خلال رقم التسجيل الذي يحصلون عليه من المدرسة المسجلين بها بالسعودية، فيمكن لهم معرفة ومتابعة أحوال أبنائهم في الدراسة بكل سهولة ويسر دون أي حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة بشكل دائم.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

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