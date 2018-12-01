رابط موقع نظام نور الالكتروني للمستجدين 1440هـ Edu Wave عبر موقع وزارة التربية والتعليم السعودية

يبحث كل ولي أمر لجميع الطلاب بالسعودية عن نتائج درجات أبنائهم الأعزاء، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الدراسي الثاني لأنواع التعليم المختلفة على مستوى المملكة وذلك عبر رابط موقع نظام نور 1440، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية تسعى بكل جهدها لتيسير وتسهيل جميع الخدمات بالتعليم لتقديمها لمستفيديها بكل سهولة، وكذلك قد سعت الوزارة على توفير مراحل كثيرة من الجهد والوقت، من خلال استحداث موقع إلكتروني يواكب التغيرات الدائمة للتكنولوجية المستمرة في العالم العربي، وهذا بموقع إلكتروني تعليمي متميز يسمى موقع نظام نور، الذي أحدث طفرة في الخدمات التعليمية التي تقدمها المملكة السعودية لمواطنيها.

موقع نظام نور

وموقع نظام نور للمملكة السعودية الإلكتروني المركزي يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم بالسعودية، حيث يمكن من خلال هذا الموقع معرفة تقييم أداء الطلاب في جميع المراحل التعليمية كل من الابتدائية والمراحل المتوسطة وكذلك المراحل الثانوية، كما يمكن من خلال هذا الموقع الحصول على نتائج الطلاب للامتحانات الشهرية والنهائية لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالسعودية.

رابط موقع نظام نور

وتابع موقع نظام نور من هذا الرابط، حيث يُِمكن موقع نظام نور الإلكتروني أولياء الأمور من تسجيل الحسابات على هذا النظام التعليمي، من خلال رقم التسجيل الذى يحصلون عليه من المدرسة المسجلين بها بالسعودية، فيمكن لهم معرفة ومتابعة أحوال أبنائهم في الدراسة بكل سهولة ويسر دون أي حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة بشكل دائم.

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة