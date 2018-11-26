رابط موقع تسجيل نظام نور 1440 : يمكنكم الاستعلام عن نتيجة طلاب الاختبارات الشهرية بالمراحل الدراسية المختلفة برقم الهوية فقط بدون رقم سري

رابط موقع تسجيل نظام نور 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب في كل من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1439-1440، والتي توشك على الظهور على موقع نور للنتائج، والتي يتعرف الطالب منه على جميع الدرجات الدراسية له برقم الهوية ورمز التحقق، حيث توشك نتائجهم على الظهور في هذا الأسبوع بعد انتهاء نتائج المرحلة الابتدائية، ولذلك ارتفع البحث عن رابط موقع تسجيل نظام نور 1440.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداث نظام نور المركزي للتسجيل والنتائج noor moe بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على جميع النتائج وضمان سرية المعلومات الخاصة بالمسجلين في الموقع، وسهولة ودقة التعرف على جميع النتائج.
التقويم الدراسي للعام 1440
رابط موقع تسجيل نظام نور 1440
قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باتباع التكنولوجيا الحديثة المتبعة عالميا في نظم التسجيل والتعرف على النتائج بتعميم نظام نور على مستوى المملكة، حيث يتم التعرف على جميع النتائج برقم الهوية ووضع رمز التحقق، واسم المستخدم، كما يتم التسجيل الإلكتروني ايضا للطلاب المستجدين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، برقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب.
- للدخول على صفحة التسجيل للاستعلام عن النتائج اضغط هنا.
- للتعرف على رابط نظام نور بالهوية فقط
لمعرفة: موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440 : طريقة الاستعلام عن جميع النتائج برقم الهوية للمراحل الدراسية
هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.
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عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة: إذا كنتم في حاجة إلي أي استفسار أو مساعدة فنحن نسعد كثيراً أن نستقبل استفساراتكم والإجابة عليها فى أسرع وقت، فيمكنكم أن تطرحوا استفساركم بكل أريحية وبسهولة من خلال تعليق على هذا المقال.
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية، وذلك علي نظام نور، وذلك بأن يقوم الطالب أو الطالبة الذهاب إلى الصفحة المخصصة لهذا الغرض علي موقع نور المركزي، والخطوة الثانية أن يقوم المستخدم بإضافة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك، ثم يقوم بإدخال كود التحقق ومن ثم البدء في استعراض النتائج.
ومن الجدير بالذكر أنه بدون رقم سري لا يمكن تسجيل الدخول إلي نظام نور، لكن يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية إلي توفير هذه الخدمة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج، وبالفعل تظهر لك النتائج بشكل سريع ودقيق وتكون متاحة للطباعة في حال كانت النتائج قد ظهرت بالفعل.
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