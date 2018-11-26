رابط موقع تسجيل نظام نور 1440 : يمكنكم الاستعلام عن نتيجة طلاب الاختبارات الشهرية بالمراحل الدراسية المختلفة برقم الهوية فقط بدون رقم سري

رابط موقع تسجيل نظام نور 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب في كل من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1439-1440، والتي توشك على الظهور على موقع نور للنتائج، والتي يتعرف الطالب منه على جميع الدرجات الدراسية له برقم الهوية ورمز التحقق، حيث توشك نتائجهم على الظهور في هذا الأسبوع بعد انتهاء نتائج المرحلة الابتدائية، ولذلك ارتفع البحث عن رابط موقع تسجيل نظام نور 1440.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداث نظام نور المركزي للتسجيل والنتائج noor moe بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على جميع النتائج وضمان سرية المعلومات الخاصة بالمسجلين في الموقع، وسهولة ودقة التعرف على جميع النتائج.

التقويم الدراسي للعام 1440

رابط موقع تسجيل نظام نور 1440

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باتباع التكنولوجيا الحديثة المتبعة عالميا في نظم التسجيل والتعرف على النتائج بتعميم نظام نور على مستوى المملكة، حيث يتم التعرف على جميع النتائج برقم الهوية ووضع رمز التحقق، واسم المستخدم، كما يتم التسجيل الإلكتروني ايضا للطلاب المستجدين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، برقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب.