يُتوافد على رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة الكثير من المواطنين الراغبين التقديم في الحج هذا العام، ومن المتوقع أن يكون موعد فتح الحج الداخلي إلكترونيا في شهر يونيو 2019 ميلاديا، الذي شهر شوال 1440 هجريا، لذلك جاري الاستعدادات من قبل المسئولين على الموقع من أجل تنظيم إجراءات التقديم وتيسيرها على المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، حيث كافة شركات السياحة لاستقبال موسم الحج كل عام لمنع وقوع أي مشكلات وتخطى الصعوبات على ضيوف الرحمن لإتمام رحلات دخولهم وعودتهم بسلام، وينتظر الآلاف موعد فتح باب التقديم على رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة والذي تفصلنا عنه شهور قليلة.

رابط موقع المسار الإلكتروني

نقدم رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة العربية السعودية وفق الشروط التى وضعها المسئولين في وزارة الحج والعمرة بالمملكة، وتستطيعون من هنــــــــــــــــا

طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

خصائص موقع مسار الإلكتروني

يشترط موقع المسار لحج الداخل عدم التعاقد مع أي موقع أخر.

يحق للمقيم اختيار برنامج الحج المناسب له من كافة برامج الشركات السياحية.

توفير برامج متنوعة تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية سواء للمقيمين أو المواطنين السعودين ” إتاحة برنامج الحج المنخفض.

إتاحة برنامج الحج الميسر”، وغيرها من أنواع الحج التي تقدمها الوزارة عليها كل عام.

الجدير بالذكر أن عند تشدين رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة، شددت الوزارة على عدم دفع أي رسوم خارج مسار الحج الإلكتروني وعدم الانسياق وراء شركات السياحة بما يعرضهم للنصب والاحتيال، مؤكدين أن التعاقد يكون عبر الرابط الإلكتروني الموضح في هذا المقال ولاتوجد وسيلة أخري للتسجيل، ويكون الاختيار وفق رغبة الحاج، بين الحج المخفض 1440، والحج الداخلي الميسر 1440، ومختلف أنواع الحج الأخرى المميزة، ويمكنكم متابعة موقعنا باستمرار للحصول على أسعار الحج الداخلي 1440 والضوابط الرسمية للحج، ونجيب على كافة استفساراتكم حول موسم الحج هذا العام.

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