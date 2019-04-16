 التخطي إلى المحتوى

رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة

كتب Mostafa El masry آخر تحديث

يُتوافد على رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة الكثير من المواطنين الراغبين التقديم في الحج هذا العام، ومن المتوقع أن يكون موعد فتح الحج الداخلي إلكترونيا في شهر يونيو 2019 ميلاديا، الذي  شهر شوال 1440 هجريا،  لذلك جاري الاستعدادات من قبل المسئولين على الموقع من أجل تنظيم إجراءات التقديم وتيسيرها  على المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، حيث كافة شركات السياحة لاستقبال موسم الحج كل عام  لمنع وقوع أي مشكلات وتخطى الصعوبات على ضيوف الرحمن لإتمام رحلات دخولهم وعودتهم بسلام،  وينتظر الآلاف  موعد فتح باب التقديم على رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة والذي تفصلنا عنه شهور قليلة.

مواعيد التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
مواعيد التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

رابط موقع المسار الإلكتروني

نقدم  رابط موقع  المسار الإلكتروني  للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة العربية السعودية وفق الشروط التى وضعها المسئولين  في وزارة الحج والعمرة بالمملكة، وتستطيعون من هنــــــــــــــــا

 

طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440
طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

 

 

 خصائص موقع مسار الإلكتروني

  •   يشترط موقع المسار لحج الداخل عدم التعاقد مع أي موقع أخر.
  • يحق للمقيم اختيار برنامج الحج المناسب له من كافة برامج  الشركات السياحية.
  • توفير برامج متنوعة تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية سواء للمقيمين أو المواطنين السعودين ” إتاحة برنامج الحج المنخفض.
  •  إتاحة برنامج الحج الميسر”، وغيرها من أنواع الحج التي تقدمها الوزارة عليها كل عام.

الجدير بالذكر أن عند تشدين  رابط موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حج الداخل 1440 بالمملكة، شددت الوزارة على عدم دفع أي رسوم  خارج مسار الحج الإلكتروني وعدم الانسياق وراء شركات السياحة  بما يعرضهم للنصب والاحتيال، مؤكدين أن التعاقد يكون عبر الرابط الإلكتروني الموضح في هذا المقال ولاتوجد وسيلة أخري للتسجيل،  ويكون الاختيار  وفق رغبة الحاج، بين الحج المخفض 1440، والحج الداخلي الميسر 1440، ومختلف أنواع الحج الأخرى المميزة، ويمكنكم متابعة موقعنا باستمرار للحصول على أسعار الحج الداخلي 1440  والضوابط الرسمية للحج، ونجيب على كافة استفساراتكم حول موسم الحج هذا العام.

 

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

Mostafa El masry

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.