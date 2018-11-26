رابط المركز الوطني للقياس والتقويم درجة قياس برقم الهوية تسجيل دخول للنتائج : qiyas sa .. نتائج التحصيلي استعلام درجات قياس الآن برقم الهوية فقط

رابط المركز الوطني للقياس والتقويم نتابع معكم درجة قياس برقم الهوية القدرات العامة، وذلك في الفترة الثانية ورقي، وذلك من خلال بوابة المركز الوطني قياس Qiyas 1440 التي نتابع من خلالها نتائج الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية، كما نرصد النتائج عن طريق الرابط الرسمي للموقع، ونتابع النتائج وكذلك موعد ظهورها، بعد أن أدى الجميع الإختبارات، حيث يعد موقع قياس من المواقع الرائدة في السعودية وهو من أشهر المراكز فى مجال القياس والتقويم بالوطن العربى ككل، الذى قام مجلس التعليم العالى بالسعودية بتقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على إنشائه
فقد صرح على صفحته توقيع المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله المشاري وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، والمركز تابع لهيئة تقويم التعليم، ومدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، فقد تم مذكرة تعاون، وذلك بمقر المركز بالرياض، وتهدف المذكرة هذه إلى إعداد اختبارات خاصة وذلك لبرنامج التسريع الأكاديمي، والذي من أهدافه إعفاء الطلبة المتقدمين من المتفوقين والموهوبين والمتميزين، والإعفاء يشمل من بعض مواد السنة التحضيرية خلال دراستهم في الجامعة .
شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440
إعلان هام: لاختبارات المعلمين والقدرة المعرفية
نظراً للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في اختبار المعلمين والقدرة المعرفية فسيتم حصر التسجيل لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين أو أقل من (70) في اختبار القدرة المعرفية وسيتاح لاحقاً لبقية المتقدمين حسب المواعيد التالية:
- إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 1440/1/15هـ
- إتاحة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (70) في 1440/1/15هـ
- إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 1440/1/21هـ
- إتاحة اختبارات المعلمين والمعلمات والقدرة المعرفية لبقية المتقدمين في 1440/2/12هـ
من الجدير بالذكر أن معالي رئيس هيئة تقويم التعليم قد أشاد من خلال تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، وذلك بعد توقيع الاتفاقية بجامعة جدة، فقد أثنى على هذا المشروع، ويعتبر هذا المشروع هو أول مشروع على مستوى التعليم العالي بالمملكة السعودية، وقد تقدم بالشكر لمعالي وزير التعليم، وذلك على دعمه لإيجاد مسارات متعددة لرعاية الموهوبين والمميزين، وذلك تسريعهم للوصول إلى السوق من أجل خدمة وتنمية الوطن ، كما يعتبر هذا المشروع من المشروعات النوعية، ويقدر القدرات والكفاءات بشكل أسرع من النمط التقليدي.
رقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa وعنوان المركز
للتواصل المباشر مع مركز قياس من خلال الرابط التواصل مع مركز قياس وكذلك الجدول التالي:
|الهاتف
|مركز المكالمات: 920033555
|البريد الإلكتروني
|[email protected]
|موقع المركز
|المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغربي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537
رابط مركز قياس للنتائج المركز الوطني للقياس وأهم مشروعاته
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ومن الجدير بالذكر أن مركز “قياس” هو شريك أساسي وسيعد الاختبارات وينفذها.
يلقى التعليم اهتماماً بالغاً، ودعماً سخياً من قبل خادم الحرمين الشريفين والحكومة اسعودية، إذ يحتل التعليم موقع الصدارة على قائمة أولويات المملكة، لما يرتبط به من توقعات وأهداف قادرة على إعداد الأجيال المتميزة التي تسهم في تحقيق الانطلاقة التنموية الشاملة. ولم يكن من المستغرب أن يكون للتعليم مكانة متميزة في رؤية 2030 وفي خطط التحول الوطني المرتبطة بها، إذ يمثل العصب الحيوي المحرك لجميع الجوانب التنموية والتطويرية المستهدفة. ولا يمكن بأي صورة كانت أن يتم الفصل بين التعليم وجودة التعليم، وهو ما أدركته القيادات الوطنية الرشيدة حين صدر القرار السامي (7/ب/6024) بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وما تلاها من تطورات هيكلية لضم الكيانات المرتبطة بالتعليم وجودته تحت مظلة هيئة تقويم التعليم، وتم تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ليصبح الجهة المسؤولة عن جودة التعليم العالي بالمملكة.
معاير النسبة المئوية لقياس كفايات المعلمين
|معيار قياس كفاية المعلمين
|النسب المحددة في اختبار المعلمين
|القدرة على معرفة الطالب وتعليمه
|11 %
|المهارات اللغوية والكمية
|16 %
|الإلمام بمهارات و طرق التدريس
|15 %
|قدرة ومعرفة المعلم على إعداد برامج التعلم
|7 %
|خلق فرصة تعليم الطالب
|11 %
|تعليم الطالب والمراجعة لذاكرة تعلمهم
|13 %
|خلق بيئة تعليم ناجحه للطالب
|8 %
|فاعلية الطالب مع الغير، والعلاقة بين المجتمع وأولياء الأمور
|5 %
|تطوير المعارف
|3 %
|المتطلبات المهنية للمعلم السعودي
|5 %
التسجيل في قياس كفايات المعلمين بالفيديو
رابط مركز قياس للنتائج ومواعيد تسجيل الاختبارات
أمثلة على أسئلة الاختبار
ويهدف مشروع الاختبارات المحوسبة بمركز قياس إلى تقديم اختبارات المركز وذلك بشكل مستمر يوميا طوال العام، وذلك لتوفير مرونة أكبر في أوقات الاختبارات، وكذلك تخفيف الضغط النفسي على الطلاب، وأيضاً تقليل الانتظار الطويل لدخول الاختبارات، وكذل الوصول بهذه الخدمة المميزة والتقنية الحديثة للمستفيدين، وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وكذلك الوصول إلى أبناء المواطنين السعوديين خارج حدود المملكة.
- يساعد الاختبار التحصيلي الطلاب والطالبات على تحقيق الكفاءة والإنصاف، ورفع مستوى العدالة وتكافؤ الفرص بينهم، كما يساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية على تحقيق الكفاءة العالية، ويعتبر معيار موحد وصادق، مما ينعكس إيجابًا على الجامعات بتحسين مخرجاتها.
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