نتائج قياس 1440| الآن استعلم عن نتائج اختبارات القدرات العامة Qiyas عبر المركز الوطني

نتائج قياس 1440 نرصدها لكم متابعينا الكرام عبر موقعنا “نجوم مصرية”، والجدير بالذكر أن رابط قياس هو من أكثر الروابط بحثاً خلال الفترة الحالية من قبل فئة كبيرة من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، وحيث أنه يعد هو الرابط الوحيد الذي من خلاله الاستعلام عن نتائج التحصيلي، وعبر مقالنا اليوم سوف نقوم خطوات الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة فضلا عن إرفاق رابط التسجيل.

نتائج اختبار القدرات العامة بالهوية الوطنية عبر المركز الوطني

نتائج قياس 1440 qiyas

أعلن اليوم مركز قياس عن إعلان نتائج نتائج qiyas 1440 وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار عاش فيها العديد من الطلبة والطالبات، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي برقم الهوية عبر رابط Qiyas.

عمل زيارة إلى رابط موقع قياس للنتائج بالهوية وذلك بالضغط هنا أو عبر الرابط التالي: https://www.qiyas.sa/ar/pages/default.aspx كتابة رقم الهوية للطالب المراد الاستعلام عن نتيجته. تدوين رمز التحقق الضغط على أيقونة استعلام

رابط الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي 1440

رسوم الاختبار التحصيلي قياس 1440

هذا وقد أعلن المركز القومي للتقويم والقياس بالإعلان عن قيمة رسوم الاختبار التحصيلي وفقا لما يلي؛

رسوم التسجيل المبكر؛ 100 ريال سعودي.

رسوم التسجيل المتأخر؛ 150 ريال سعودي.

الزمن الفعلي لاختبار قياس التحصيلي

وفقاً لما هو مقرر لنظام اختبار قياس التحصيلي، فإن الوقت الفعلي المحدد لإجراء اختبار قياس التحصيلي هو ثلاث ساعات، ويتم تقسيمها وفقاً لما يلي:

ساعة واحدة تخص الإجراءات والتعليمات وكتابة معلومات الطالب.

ساعتين ويتم تقسيمها 25 دقيقة لكل قسم، حيث يتضمن اختبار قياس التحصيلي 5 أقسام.

اختبار قياس التحصيلي

والجدير بالذكر،أن اختبار قياس التحصيلي يهدف إلى قياس القدرة التحصيلية للطالب في عدد من المواد الدراسية خلال فترة الدراسية، ويتم إجراء تلك الاختبار في المرحلة الثانوية لجميع الطلاب والطالبات، كما يتم الاختبار باللغة العربية، ويتضمن الاختبار في المواد النظرية وهي: التوحيد، الفقه، النحو، الصرف، الثقافة الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، البلاغة والأدب.

الاختبار التحصيلي

يتسم الاختبار التحصيلي بأنه يحقق العديد من أهداف الدارسة فضلاً عن النتائج المرغوب تحقيقها، ويتم ذلك عبر مجموعة من الخصائص المتعددة، من أهم سمات الاختبار التحصيلي الموضوعية المطلقة.

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