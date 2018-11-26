رابط دخول موقع نور بالهوية فقط : المدار التقني .. الاستعلام عن الغياب والتأخر .. الاختبارات الشهرية .. نظام نور لنتائج الطلاب .. بدون استخدام رقم سري

رابط دخول موقع نور بالهوية فقط للتعرف على نتيجة العلامات الشهرية كذلك المدار التقني للغياب والتأخر الذي يتابع الدخول علية جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، وهو من أحدث طرق الاستعلام الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستقدامه واستخدامه ليكون النظام الإلكتروني الأوحد والأفضل في التواصل بين كل من وزارة التربية والتعليم، الإدارات والهيئات التعليمية والمواطن السعودي، الطالب والمعلم وولي الأمر، تعرف معنا على رابط موقع نور بالهوية فقط.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

ويختص الموقع التعليم بالعديد من المهام والخدمات التي يقدمها للطالب، حيث تيسير التقديم بالمدارس السعودية والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام للمراحل الثلاث، ابتدائي ومتوسط والمرحلة الثانوية، كما يختص أيضا بتقديم طلبات النقل الخارجي فيما بين المدارس على مستوى المملكة، والانفراد بعرض نتائج النقل الخارجي عليه، وبذلك تكون الاستفادة القصوى من هذا النظام التعليمي الجديد قد تحققت.

رابط موقع نور بالهوية فقط

يرتفع دخول الطالب بالفترة الأخيرة على هذا الرابط للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية، ونعرض عليكم رابط الدخول لموقع نور كما نعرض طريقة الدخول بأسلوب ميسّر عليه، وخطوات التسجيل:

يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول رابط موقع نور التعليمي بالهوية فقط اضغط هنا. رابط موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بدون رقم سري قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لذلك. و يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي 1438-1439.

وقد وردت بعض الشكاوى من أخطاء حدثت مع استخدام رمز التحقق، لذلك تم تغيير النظام ليكون برقم الهوية الوطني فقط.

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من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية, حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.

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