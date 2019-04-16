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رابط دخول نظام نور بهوية ولي الأمر فقط | نتائج الطلاب .. موقع نور المركزي بالهوية الوطنية بدون رقم سري

كتب تامر أمين آخر تحديث

رابط دخول نظام نور بالهوية فقط ، وهو تغيير في الفترة الأخيرة لنظام الدخول عبر نظام نور التعليمي، ويتمكن الطالب من خلال الدخول على الموقع من الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، كما يمكن تسجيل الطلاب المستجدين بروضات الأطفال والأول الابتدائي، والتعرف على نتائج التسجيل، ويتعرف المعلم السعودي على حركة الترقيات والتنقلات الخارجية، ويستقبل رابط دخول نظام نور بالهوية الشكاوى ويجيب على المتقدمين.

وبهذا الأسلوب المتميز لموقع نور التعليمي يعتبر من افضل النظم الإلكترونية المستخدمة في التواصل بين الإدارات التعليمية والجمهور، مما يتيح سهولة في تبادل المعلومات ودقة في ظهورها، وتوفير كبير للوقت والجهد والمال، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التكنولوجية ومواكبة التقدم التكنولوجي الحديث في النظم التعليمية والتواصل الإلكتروني.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

 

رابط دخول نظام نور بالهوية

يتابع الطالب السعودي، الذي انتهى من امتحانات جميع المراحل الدراسية، من خلال الدخول على موقع نور التعليمي للتعرف على موعد نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، كذلك يمكن من خلال نظام نور تسجيل الطلاب الجدد، وكذلك تسجيل تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس الحكومية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

  1. يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول رابط نظام نور التعليمي اضغط هنا.
  2. رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق
  3. قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لها.
  4. لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول.
  5. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي المنصرم 1439-1440.

التقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسيى للعام 1440
التقويم الدراسيى للعام 1440

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
رابط دخول نظام نور بهوية ولي الأمر فقط | نتائج الطلاب .. موقع نور المركزي بالهوية الوطنية بدون رقم سري
نظام نور لنتائج الابتدائي

شرح توضيحي لكيفية التعرف على نتائج الطلاب بالدخول على موقع نور:

يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم من خلال استخدام نظام نور كما صرحت وزارة التربية والتعليم وأعلنت عن مواعيد لإجراء تلك العملية بكل سهولة، تلك العملية نحن نراقبها ونرصد هذه المواعيد من أجل أن يتمكن البعض من أولياء الأمور من إتمام كل هذا بشكل مثالي.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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