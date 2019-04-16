 التخطي إلى المحتوى

رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : الاستعلام برقم السجل المدني بدون رقم سري

كتب تامر أمين آخر تحديث

رابط دخول نظام نور للنتائج 1440 بالهوية لنتائج الاختبارات “العلامات الشهرية” المدار التقني ببرمز التحقق للتعرف على نتائج المرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية، والتي ينتظرها الطالب السعودي بين الحين والآخر، وسنقدم من خلال هذا المقال أسهل طرق الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية، حيث يتابع الطلاب موقع نور للنتائج عن طريق رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية  مستخدمين رقم الهوية ورقم السجل المدني في الدخول على الموقع للتعرف على النتائج فور الإعلان عنها، كما يتابع جميع الأخبار حول الموعد النهائي لظهورها.

ويقوم موقع نور للنتائج بالتسهيل التعرف على نتائج جميع الاختبارات الدراسية بالمملكة العربية السعودية، الاختبارات الشهرية وامتحانات منتصف ونهاية العام، والتسهيل على الطالب للتعرف على النتائج إلكترونيا، كما يضمن النظام الجديد سرية البيانات الخاصة بالطالب وسرية النتائج أيضا، ويأتي النظام في إطار تعظيم الاستفادة الإلكترونية التي تتبعها المملكة.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية

هو موقع إلكتروني يتخصص في التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد، في المراحل الدراسية الأولى، والإعلان عن نتائج اختبارات الطلاب بالمراحل الدراسة المتنوعة، التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي، فيما عدا الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال إدخال بيانات الطالب الخاصة على الموقع، رقم الهوية الخاصة ورقم السجل المدني، لضمان سرية البيانات وسهولة التعرف على النتائج، وتم وضع فيديو لشرح طريقة الدخول والتسجيل للطلاب لتسهيل التعرف على نتائج امتحانات منتصف العام للعام الدراسي الحالي 1438-1439، وباتباع الطالب للخطوات بطريقة دقيقة يمكنه معرفة نتائجه بسهولة، حيث يقوم بوضع رقم الهوية الخاصة في الخانة المخصصة لها ثم اضغط كلمة بحث لعرض النتائج.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

متى تظهر النتائج على رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية

يتعرف الطالب على الموقع ولكن لا يتم رفع النتائج عليه وظهور النتائج عند البحث إلا عندما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات والانتهاء من مراجعتها ورصد الدرجات والانتهاء من المسودات النهائية لها، ويتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم من المملكة، ثم يتم رفعها على الموقع لتظهر في نتائج البحث، فلا يمكن أن يعمل الموقع إلا مع ظهور النتائج.

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة).

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

guide03(2)

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة حساب المواطنموعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعوديةالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.