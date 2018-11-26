رابط دخول نظام نور للنتائج 1440 بالهوية فقط : “المدار التقني” نتائج الاختبارات “العلامات” الشهرية برقم الهويه فقط بدون رقم سري

رابط دخول نظام نور للنتائج 1440 بالهوية لنتائج الاختبارات “العلامات الشهرية” المدار التقني ببرمز التحقق للتعرف على نتائج المرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية، والتي ينتظرها الطالب السعودي بين الحين والآخر، وسنقدم من خلال هذا المقال أسهل طرق الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية، حيث يتابع الطلاب موقع نور للنتائج عن طريق رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية مستخدمين رقم الهوية ورقم السجل المدني في الدخول على الموقع للتعرف على النتائج فور الإعلان عنها، كما يتابع جميع الأخبار حول الموعد النهائي لظهورها.
ويقوم موقع نور للنتائج بالتسهيل التعرف على نتائج جميع الاختبارات الدراسية بالمملكة العربية السعودية، الاختبارات الشهرية وامتحانات منتصف ونهاية العام، والتسهيل على الطالب للتعرف على النتائج إلكترونيا، كما يضمن النظام الجديد سرية البيانات الخاصة بالطالب وسرية النتائج أيضا، ويأتي النظام في إطار تعظيم الاستفادة الإلكترونية التي تتبعها المملكة.
رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية
هو موقع إلكتروني يتخصص في التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد، في المراحل الدراسية الأولى، والإعلان عن نتائج اختبارات الطلاب بالمراحل الدراسة المتنوعة، التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي، فيما عدا الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال إدخال بيانات الطالب الخاصة على الموقع، رقم الهوية الخاصة ورقم السجل المدني، لضمان سرية البيانات وسهولة التعرف على النتائج، وتم وضع فيديو لشرح طريقة الدخول والتسجيل للطلاب لتسهيل التعرف على نتائج امتحانات منتصف العام للعام الدراسي الحالي 1438-1439، وباتباع الطالب للخطوات بطريقة دقيقة يمكنه معرفة نتائجه بسهولة، حيث يقوم بوضع رقم الهوية الخاصة في الخانة المخصصة لها ثم اضغط كلمة بحث لعرض النتائج.
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متى تظهر النتائج على رابط نظام نور للنتائج 1440 بالهوية
يتعرف الطالب على الموقع ولكن لا يتم رفع النتائج عليه وظهور النتائج عند البحث إلا عندما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات والانتهاء من مراجعتها ورصد الدرجات والانتهاء من المسودات النهائية لها، ويتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم من المملكة، ثم يتم رفعها على الموقع لتظهر في نتائج البحث، فلا يمكن أن يعمل الموقع إلا مع ظهور النتائج.
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تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة)
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.
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