رابط جدارة للإستعلام عن الوظائف التعليمية 1440 هـ ” وزارة الخدمة المدنية “

نرصد لكم متابعينا الكرام رابط جدارة في دولة المملكة العربية السعودية من أجل الإستعلام عن الوظائف التعليمية ، حيث يبحث الكثير من المتقدمين على تلك الوظائف عن بوابة جدارة من أجل الإستعلام عن تلك الوظائف التعليمية . يذكر ان وزارة التعليم في دولة المملكة قد أعلنت في الاونة الاخيرة العديد من الوظائف التعليمية والتي وصل عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، وقد بينت الوزارة أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص .

تعرف على طريقة الدخول إلي موقع جدارة للتوظيف

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ثم اختيار التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة. ثم الضغط على خانة تسجيل جديد. يتم استكمال البيانات من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، بكل دقة. إضافة الصورة الرمزية، المكونة من ستة أرقام الموجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها. يتم إضافة بيانات الحالة الصحية. يتم التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المتقدم والوزارة.

هذا وتبدأ الأسبوع القادم بإذن الله عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة وسيتم الإعلان عن أسماء المرشخين مساء الخميش العاشر من شوال .

إليكم رابط جدارة للإستعلام عن الوظائف التعليمية

أتاحت وزارة الخدمة المدنية رابط من اجل التيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارت والجهات الحكومية ، وقد أتاح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن العمل ، ويمكنك الدخول إلي البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا

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