جدارة تسجيل: رابط تقديم النيابة العامة 1440 وظائف الخدمة المدنية الإدارية للرجال والنساء

جدارة تسجيل، ما زلنا نواصل معكم متابعينا تقديم أهم الأخبار عن وظائف الخدمة المدنية السعودية حيث أعلنت النيابة العامة عن عدد من الوظائف لديها للرجال والنساء الخريجين والخريجات المشمولة بسلم رواتب الموظفين الإدارية، وسوف نرفق لكم رابط تقديم النيابة العامة 1440 جدارة تسجيل وزارة الخدمة المدنية والتفاصيل الخاصة بها من حيث الشروط الواجب توافرها وموعد التقديم لوظائف النيابة العامة عبر بوابة جدارة للتوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية.

وقالت النيابة العامة خلال إعلانها عن 235 وظيفة إدارية للحاصلين والحاصلات على درجات علمية وتخصصات تتناسب مع شغل الوظائف الإدارية بالنيابة العامة أنه سيكون تقديم النيابة العامة 1440 عبر منظومة جدارة توظيف على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الإنترنت.

تقديم النيابة العامة 1440 جدارة

فيما أوضحت النيابة العامة الشروط التي يجب توافرها في الخريجين والخريجات اللذين يودون التقديم على وظائف النيابة العامة 1440 كما تم التوضيح أيضاً طريقة التقديم على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين الإدارية، وتجدون أدناه جميع التفاصيل الخاصة بوظائف النيابة العامة بالخدمة المدنية.

وفيما يخص موعد التقديم لوظائف النيابة العامة 1440 عبر جدارة توظيف يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/03/24هـ وتنتهي فترة التقديم في يوم بتاريخ 1440/03/28هـ علماً أن التقديم سيكون متاح على مدار 24 ساعة يومياً وذلك خلال الفترات الزمنية المحددة.

جدارة تسجيل الخدمة المدنية

تجدون الآن فيديو الفيلم التعريفي ببرنامج جدارة 3 وزارة الخدمة المدنية، والذي يساعدكم على سهولة معرفة التسجيل في جدارة وزارة الخدمة المدنية للتقديم على الوظائف الإدارية المُعلن عنها.

رابط تقديم النيابة العامة 1440 جدارة توظيف

يمكنكم الدخول والتقديم على وظائف النيابة العامة 1440 وزارة الخدمة المدنية وعددها 235 وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين الإدارية بوزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط.

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وسوف نكون معكم دائما لمتابعة أهم وأخر الأخبار بخصوص وظائف النيابة العامة 1440 والتقديم عليها من خلال بوابة جدارة توظيف وزارة الخدمة المدنية، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج قبول النيابة العامة وسوف نوفر لكم التفاصيل الخاصة بها فيما بعد.