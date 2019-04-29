نظام نور لنتائج الطلاب 1440هـ.. رابط الاستعلام برقم الهوية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة EduWave

تسجيل نظام نور، انهي طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة فترة الاختبارات المقررة عليهم للفصل الدراسي الأول، ومنذ أن أنتهوا منها وهم يبحثون عبر شبكة الأنترنت عن رابط الاستعلام عنها عبر نظام نور، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عنها بكل سهولة لكي نوفر عليكم الوقت في البحث عن رابط يعمل تقوم من خلاله الاستعلام عنها برقم الهوية ورمز التحقق.

تسجيل نظام نور

والجدير بالذكر أنه تتم الآن عمليات التصحيح ورصد درجات طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي الأول لعام 1440، وفور الأنتهاء منها سوف تصبح جاهزة عبر موقع نظام نور الإلكتروني ومن المعروف أن نظام نور هو الموقع الوحيد الذي من خلاله يمكنكم معرفة نتائج ابنائكم بكل سهولة، حيث أنه يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب وولي الأمر.

يقدم نظام نورميزة الاستعلام عن النتائج وذلك عبر الدخول وكتابة أسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، والضغط على تسجيل الدخول سيتم تحويلك لصفحة الاستعلام تقوم باختيار المرحلة الابتدائية وكتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة وسوف يظهر لك كافة التفاصيل عن النتيجة.

رابط تسجيل نظام نور للاستعلام عن النتائج

أصبح بإمكان ولي أمور الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة المرحلة الابتدائية الخاصة بأبنائهم، عبر الدخول لرابط موقع نظام نور الإلكتروني أتباع الخطوات المرفقة بالأعلي، وفي حالة عدم قدرتكم على معرفتها يمكنكم ترك تعليق أسفل هذا المقال وسوف نقوم بمساعدتكم، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

تحديث:يستطيع الآن طلاب المملكة الاستعلام عن نتائجهم للعام الدراسي الثاني 1440 من خلال الدخول لرابط نظام نور المذكور أعلاه وكتابة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، بالنجاح والتوفيق للجميع.

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