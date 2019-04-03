رابط تسجيل قياس 1440 Qiyas – التسجيل في اختبارات المركز الوطني للقياس

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن الرابط الرسمي للمركز الوطني قياس رابط تسجيل قياس 1440 الجديد من أجل التسجيل في الاختبارات الورقية والمحسوبة وجميع الاختبارات، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي ركزت الفترة الأخيرة على تقديم خدماتها بطريقة سهله وميسرة لجميع السعوديين في جميع المجالات المختلفة سواء في التعليم أو التجارة أو الصناعة.

حيث أن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومستحدثاتها وفرت الكثير من الوقت والجهد والمال على المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على الخدمات في جميع المجالات كما أن خدمة قياس ليست الأولى من نوعها بل هناك خدمات سابق التحدث عنها مثل نظام نور الإلكتروني ونظام فارس وغيره من الأنظمة الفرعية التي خدمت قطاع التعليم وبذلك فإننا نهتم بعرض كل ما يخص التعليم ونظام قياس السعودي لتسجيل السعوديين المعلمين والمعلمات ولك في هذا المقال كل ما يخص نظام قياس الإلكتروني.

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رابط تسجيل قياس الجديد 1440 هجريًا

يعد التسجيل في موقع قياس من الأمور السهلة للغاية حيث أنها عبارة عن خطوات واضحة يتم السير عليها كأي نظام إلكتروني حيث يتم التسجيل من خلال الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي “رابط تسجيل قياس“.

يقوم الموقع بطلب الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بك مثل :

رقم السجل المدني ( رقم الإقامة)

إدخال كلمة المرور

الضغط على زر الدخول

ويتم عرض ذلك مباشرة يعرض لك النظام صفحتك الشخصية بالبيانات الخاصة بك كما أكد المركز الوطني أن الضغط كبيراً جداً على الموقع في الوقت الحالي وذلك لإقبال المعلمين والمعلمات على التسجيل فيه ويتم حصر فترة التسجيل الخاصة بالمعلمين بشرط أن يكونوا حصلوا على درجة 50 أو أقل في اختبارات المعلمين أو 70 وأقل في اختبار القدرة المعرفية ويتم فتح باب التسجيل لهم في مواعيد أخرى يتم الإعلان عنها فيما بعد.

تسديد المبلغ المالي المقرر من خلال الدخول على نظام قياس:

يعد نظام قياس السعودي من الأنظمة التي وفرت علي المعلمين والمعلمات الكثير من الوقت والجهد المبذول خاصة في تسديد الرسوم الخاصة باختبار الكفايات وهي تبلغ مئة ريال سعودي وذلك للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل المبكر بينما فرضت رسوم مئة وخمسون ريال سعودي على الطلاب المتأخرين في التسجيل وذلك من خلال الخطوات السابق ذكرها ويتم من خلال موقع قياس الإعلان عن فتح باب التسجيل لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين في تحسين درجاتهم التي حصلوا عليها وعند تسجيل الدخول لأكثر من امتحان يتم اعتماد الدرجة الأكبر لهم ولابد أن تكون درجة النجاح لا تقل عن خمسون في المئة.

موقع قياس الرسمي

يعرض موقع قياس الرسمي الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدخول والتسجيل الخاصة بجميع المتعلمين حيث يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع باستخدام الرقم المدني الخاص بكل معلم أو معلمة كما أكد هذا الموقع علي أن الاختبارات الورقية يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الرصد مباشرة وخاصة بعد تسجيل جميع الدرجات وتصحيحها ثلاثون يوماً.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أتاحت الكثير من الأدوات التكنولوجية في جميع المجالات الخدمية وكل ما يخص التعليم يمكنك متابعته من خلال موقعنا ومن المعروف أن المركز الوطني يمكن جميع المستخدمين على الإطلاع على النتائج فور الانتهاء منها مباشرة وأعطت الجميع صلاحيات للدخول والإطلاع عليها مع ضمان سريتها من قبل النظام حيث أن هذا النظام يعد أمن وموضوعي بشكل كبير ولا يتأثر بذاتية المسجلين أو المصححين حيث أن جميع الإجابات يتم رفعها وتصحيحها بشكل إلكتروني ولكنها تعود ليتم مراجعتها ورقياً بشكل تقليدي من خلال مجموعة من المصححين الذين يؤكدون على صدق النتائج.

الخدمات التي يوفرها نظام تسجيل قياس:

يوفر نظام قياس الكثير والعديد من الخدمات الإلكترونية والتي تتيح لك الحصول على جميع العروض والإعلانات التي يعرضها هذا النظام مثل التسجيل عليه والدخول وإنشاء حساب جديد ومن المعروف أن هذا النظام أحدث نقلة تكنولوجية رائعه مثل نظام نور وهذه الأنظمة لها تأثيرها داخل المملكة العربية السعودية حيث أنها تؤثر على الوعي التكنولوجي وتنشر هذه الثقافة والتي تهدف لتطبيق التكنولوجيا داخل التعليم ومن خلال متابعة موقعنا يمكنك معرفة جميع ما يخص المركز الوطني للقياس من خلال متابعة جميع التحديثات الخاصة بالمركز واستغلال كافة الخدمات التي يقدمها هذا النظام.

من المعروف أن نتائج القياس الخاصة بالقدرات العامة الورقية للفترة الأولى:

هناك الكثير من الملاحظات التي يجب إتباعها عند التعامل مع نظام قياس الإلكتروني التي توفر لك التعامل ببساطة داخل النظام ولك قائمة بأهم الملاحظات استرجاع كلمة المرور عند نسيانها بأكثر من طريقة سبق ذكرها.

يعطي لك مركز قياس للقدرات العامة الكثير من الفرص تصل لخمس مرات للحصول على الامتحان ولكن المرة السادسة لا تمنح لك إلا بعد ثلاثة سنوات من أول اختبار عند الدخول على موقع قياس يجب محاولة التحميل لعدة مرات لحين الحصول على نتائج القياس يوفر النظام آليات وتعليمات كثيرة بالإضافة للدعم الفني الذي يساعدك على تصحيح الأخطاء والمشكلات التي قد تواجهك في التعامل معه.

لا يشترط تجربة كافة الفرص المتاحة للاختبار ولكن ذلك يكون عند الحصول على نتيجة غير مرضية في الامتحان فتقوم أنت بتكراره أكثر من مره لحين الحصول على نتائج مرضية ويقوم النظام باختيار الدرجة الأعلى بعد الاستعلام عن نتيجة قدرات الاستعلام الورقية والتعرف عليها يمكنه التسجيل مره أخرى كما سبق الذكر وذلك في حين الرغبة في تحسين نتيجته التي حصل عليها والتعرف على مدى الرضا على الدرجات التي قدمت له أو الرغبة في اجتياز اختبار أخر للحصول على نتيجة مرضية ويتم الاستعلام عن هذه النتائج من خلال الدخول على النظام برقم السجل المدني الخاص بك والدخول من خلال الرابط الرسمي الخاص بالنظام ومتابعة جميع الأخبار التي تهمك من خلالنا بشكل دوري حيث نعرض لك تحديثات مستمرة.

كما يعلن المركز أنه لا يوجد نسب نجاح أو رسوب كما سبق الذكر حيث أن الاختبارات المعرفية الخاصة بالطلاب يتم مفاضلتها فقط ولا يتم الاعتماد غير الدرجة الأعلى ومن المعروف أن الوزارة أطلقت جدول زمني خاص بالامتحانات ويتم في ضوءه أيضاً تحديث كافة البيانات الخاصة بالأشخاص العاملين داخل المملكة العربية السعودية.

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