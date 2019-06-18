رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف برقم الهوية السعودية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتأكيد علي انه يمكن الدخول إلي بنك التسليف والادخار السعودي للتسجيل والاستعلام عن القروض وقيمة القسط المتبقي، حيث انه يمكن الاستعلام عن القروض برقم الهوية وكلمة المرور، ومن جانب آخر يمكن الاستعلام أيضا برقم الطلب، ولكن علي من يرغب الدخول في بنك التسليف برقم الهوية يجب عمل حساب خاص بك في بنك التسليف والادخار، نرفق لكم طريقة التسجيل أسفل المقال.

رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

وتكون طريقة التسجيل في بنك التسليف باتباع الأتي: الدخول أولا علي موقع بنك التنمية الاجتماعية ومن اعلي الصفحة اضغط حساب جديد، ثم بعد ذلك ملئ البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بك وباقي البيانات أكملها ثم الضغط علي كلمة “حفظ”، حيث يقوم البنك بإتاحة خدمة مميزة وهي كشف رقم حساب بنك التسليف الإلكتروني التي يستطيع العميل من خلالها الاستعلام عن كافة القروض وتفاصيلها، سواء تاريخ الاستحقاق أو السداد وأيضا الأقساط المتبقية من القرض، وفي تنوية خاص من إدارة البنك باحتمالية حدوث أخطاء أثناء عملية السداد في بعض الأحيان وذلك نظرا لعدم لجوء العميل لأشعار البنك بانتهاء سدادة للقروض.

تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

وقد صرح “عبد العزيز الناصر” المتحدث الرسمي باسم بنك التسليف بضرورة التحقق من إخلاء الطرف للعميل وتقديم أشعار مخطر إلى بنك التسليف والادخار، وهناك خدمات آخري وجديدة من حسابي بنك التسليف مثل الاستعلام عن المبالغ الزائدة بنك التسليف، وأيضا برنامج أبراء الذمة من مصرف الراجحي، وكذا خدمة إخلاء الطرف إلكترونيا من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية.

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