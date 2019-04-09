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رابط تسجيل حساب المواطن 1440 نتيجة الاعتراض على الأهلية .. رقم حساب المواطن وأخر المستجدات للمستحقين للدعم

كتب تامر أمين آخر تحديث

رابط تسجيل حساب المواطن 1440 نتيجة الاعتراض عاى الأهلية ونصح برنامج حساب المواطن المعترضين على مبلغ الدعم الحالي بتقديم اعتراض عبر البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن عبر الرابط الخاص بحساب المواطن، وأكد برنامج حساب المواطن في وقت سابق على أن تقديم الاعتراض لا يعني قبوله من قبل إدارة حساب المواطن وبالرغم من أنه حق أصيل لكل مشترك أن يتقدم بالاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ الدفعة المعترض عليها إلا أن القرار النهائي بيد إدارة البرنامج التي تفحص كل المستندات بدقة وتتأكد من أحقية المستفيدين للدعم.

نتيجة الاعتراض على الأهلية في صرف الدعم على حساب المواطن للعام الهجري الحالي 1440، وذلك بعد أن قامت الصفحة الرسمية لحساب المواطن بالإعلان عن ظهور نتيجة الاعتراض على الأهلية على الرابط الخاص بحساب المواطن السعودي، نعرض عليكم النتائج ورابط الاستعلام عنها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

خطوات التسجيل في حساب المواطن
خطوات التسجيل في حساب المواطن

رقم برنامج حساب المواطن

رابط تسجيل حساب المواطن 1440 نتيجة الاعتراض على الأهلية .. رقم حساب المواطن وأخر المستجدات للمستحقين للدعم

فقد قام العديد من المواطنين بالمملكة بالتسجيل في البرنامج الاجتماعي الخدمي الكبير “حساب المواطن”، وظهرت منذ أيام نتائج صرفالدفعات السابقة من المساعدات المقررة من المملكة للمواطن حسب الشروط والضوابط، ولمن لم يتطبق عليه هذه الضوابط تم احتساب عدم أهليته للمساعدات، ولهذا قام العديدين من تقديم التظلمات الخاصة بهم.

عدد الأفرادمقدار المساعدة بالريالمقدار الدخل الشهري
110.4002000
211.8002.405
313.2002810
414.6003215
516.0003620
617.4004025
718.8004430
820.2004835
921.6005240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

1022.0005.645
1124.4006.050
1225.8006455
1327.2006860
1428.6007265
1530.0007670

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

  • أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،
  • يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
  • حاملو بطاقات التنقل
  • أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
  • عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
  • صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
  • إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

نتيجة الاعتراض على الأهلية

قام العديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف الدفعة الأولى من الدعم بتقديم اعتراض وشكوى للتظلم على قيمة الاستحقاق أو عدم ثبات أهليتهم، وقامت الجريدة الرسمية للمملكة بالإعلان عن ظهور نتائج الاعتراض على عدم الأهلية، حيث يتم صرف المساعدات بأثر رجعي لمن تم قبول اعتراضهم على النتائج السابقة، وذلك عن الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الصرف وحتى موعد قبول الاعتراض، بحد أقصى 5 شهور.

ومن الجدير بالذكر حسب القواعد والشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن للدعم، يشترط هذا البرنامج، أن يقيم المستفيد من الدعم المقدم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. كما يشترط أيضا عدم تواجد المستفيد من الدعم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة.

الفئات المستحقة للدعم من خلال حساب المواطن

وتم تقسيم المواطنين إلى العديد من الفئات، والتي بلغ عددها 5 فئات يتم وفقا لها تقديم الدعم، وذلك ضمن خطط المملكة السعودية لتقديم الدعم كاملا للفقراء ومحدودي الدخل، تجنبا لأخطار خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، وفقا للعديد من الضوابط والشروط والمعلومات الواقعية، التي تم التوصل إليها بعد العديد من الدراسات التقديرية التي أجريت مؤخرا، والتي تساهم في وصول الدعم للفئات المستحقة فقط التي تقوم بها المملكة والتي تمتد حتى عام 2030، وهم كما يلي:

  • الأشخاص الذين تبلغ رواتبهم 8699 فأقل.
  • الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 8799 وحتي 11999
  • الذين تتراوح رواتبهم بين 1200 وحتى 15299
  • الذين تتراوح رواتبهم بين 15300 وحتى 20159
  • الأشخاص الذين تبلغ رواتبهم ما هو أعلى من 20160 فليس لهم أحقية في الحصول على الدعم المقدم
  • وتهدف سياسات البرنامج، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة.
  • تستهدف المملكة من حساب المواطن إيصال الدعم الحكومي لمحدودي الدخل لتجنيبهم مخاطر خطة الإصلاح الاقتصادي الذي يمتد لعام 2030، والذي يشتمل على تخفيض الدعم على الطاقة والكهرباء ومشتقات الوقود.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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