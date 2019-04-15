استعلام حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية أخبار التعليم بالمملكة حيث الإعلان عن موعد حركة النقل الداخلي والمقرر لها البدء، الأحد المقبل بمشيئة الله وفق ما جاء من وزارة التعليم السعودية، أمس الخميس حيث تقرر تلقي طلبات راغبي النقل الداخلي من معلمي المملكة من خلال نظام نور الإلكتروني، حيث يقدم موقع نور الكثير من الخدمات للطلاب والمعلمين، من بين تلك الخدمات حركة النقل الخارجي والداخلي حيث يمكن الآن لمعلمي ومعلمات المملكة، التقديم في حركة النقل الداخلي بدءا من الأحد القادم الموافق 21 جمادي الأول وينتهي 2 جمادي الأخر 1440 من خلال، الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني أما عن خطوات التقديم في حركة النقل الداخلي لعام 1439 سيتم عرضها تفصيليا من خلال هذا المقال.

موعد حركة النقل الداخلي 1440



ستبدأ وزارة التعليم السعودية تلقي طلبات راغبي التسجيل في حركة النقل الداخلي 1439 من خلال شؤون، المعلمين بالأقسام والإدارات المختلفة المنتشرة بمناطق المملكة وفق موعد حركة النقل الداخلي 1439 المحدد بالتاريخ المذكور أعلاه، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 7 رجب 1440 أما عن الاعتراض، على النتائج إلكترونيا يبدأ من يوم إعلان النتيجة حتى 17 رجب 1440.

أما عن خطوات التسجيل في حركة النقل الداخلي 1439 فهي كما موضح بالصور

نظام نور حركة النقل الداخلي 1439



للتسهيل على راغبي تقديم طلبات النقل الداخلي عبر نظام نور أتاحت وزارة التعليم رابط للدخول عليه، ومن ثم التسجيل في النقل الداخلي 1439 حيث يمكن الآن الولوج إلى رابط برنامج نور الإلكتروني بسهولة من خلال محرك البحث على الإنترنت، وللتيسير أكثر على المعلمين والمعلمات، ستقوم الوزارة بتقسيم القطاعات إلى شرائح كبيرة بداخلها شرائح أخرى، صغيرة والشرائح إلى مدارس بحيث يتم ترتيبها حسب الأفضلية.

أيضا سيتم ربط المدارس بالشرائح الصغيرة الموجودة داخل القطاع، وربط كلا من المدرسة بالإدارة والمبنى وربط الأقسام والإدارات بجميع تشكيلاتها الإشرافية.

نتائج حركة النقل الداخلي

انتهى بالفعل اليوم تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات في حركة النقل الداخلي حيث بدء التسجيل الأحد قبل الماضي، ومن المقرر إعلان نتائج حركة النقل الداخلي بعد فرز الرغبات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين.

نتيجة حركة النقل الداخلي بالطائف

تقدم لحركة النقل الداخلي 2857 من المعلمين، وجاءت نتيجة النقل الداخلي بتعليم الطائف نقل 1017 معلم أي بلغت النسبة 35.5%، أما عن نسبة المعلمات المتقدمات للحركة 2860 معلمة، وتم النقل لـ930 من المعلمات، أي بنسبة 32%، وتم التأكيد على ضرورة دخول المعلمين والمعلمات إلى موقع نظام نور لمعرفة النتيجة بالتفصيل.

قام نظام نور السعودي بنقل الملفات الخاصة بالمعلمين، المشمولين في حركة النقل الداخلي للعام 1439/1440 لمدارسهم، وكان موقع نظام نور قد قام بالإعلان، عن نتائج حركة النقل الداخلي لعدد من الإدارات، كما أتاح أيضا إمكانية تعديل رغبات المقبولين من شاغلي، الوظائف الإدارية للوظائف التعليمية من خلال البوابة الإلكترونية.

#حركة_النقل_الداخلي

ترتيب الشرائح في نظام نور 2-8-1440.

إعلان نتائج #حركة_النقل_الداخلي 13-8-1440.

حافز الندب للمعلمين برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 20-8-1440.

إخلاء الطرف في حال إنهاء الأعمال 25-8-1440.

حافز الندب للمرحلة المتوسطة والثانوية 1-9-1440.

بدء مباشرة المنقولين والمنقولات إلى مدارسهم 17-12-1440.

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