رابط تحميل تطبيق حرمين AlHaramain لقاصدي بيت الله الحرام

رابط تحميل تطبيق حرمين الذي يهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والذي تدعمه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، من خلال تأكيدها الأخير على تجديد تطبيق حرمين، والذي يعطي فرصة معرفة حالة الحشود في الحرم المكي الشريف، لذلك نوفر على الجميع عناء البحث عن رابط تحميل تطبيق حرمين، ونوفره لكم في التقرير التالي بأكثر من طريقة للحصول عليه والاستفادة منه على أكمل وجه.

رابط تحميل تطبيق حرمين AlHaramain

رابط تحميل تطبيق حرمين جددته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والذي أوضحت خلال بيان لها أنه في حالة الازدحام يكون المؤشر باللون الأحمر بعدّاد واضح للحالة، أما لو كان متوسطًا فسيكون باللون البرتقالي، وفي حالة كان الزحام خفيفًا فسيكون المؤشر باللون الأخضر.

تطبيق الحرمين الشريفين الذكي

تطبيق الحرمين الشريفين الذكي والذي نوفر رابطه هنا، هو تطبيق من منصة تطبيقات الحرمين الشريفين ، ويهدف إلى تحقيق رؤية و إستراتيجية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بناء على رؤية المملكة السعودية ٢٠٣٠ في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويشمل تطبيق الحرمين الشريفين الذكي على مجموعة من الخصائص، وهي معلومات عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الصلاة والبث المباشر للصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي وخدمة الإرشاد المكاني لتيسير الوصول إلى مقصدك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي واخبار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والخدمات الإلكترونية للزوار، والخدمات الإلكترونية للموظفين.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هي التي تتولى الإشراف على الإدارات المتعلقة بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي مكة المكرمة يوجد المقر الرئيس للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالمسجد الحرام توجد الإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية.

كما يوجد بمكة المكرمة إدارات أخرى تتبع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وهي معهد الحرم المكي، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

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