رابط جدارة الإلكتروني 1440 .. تقديم وظائف وزارة الصحة بالسعودية (للرجال والنساء)

أعلنت وزارة الصحة على انه يوجد لديها وظائف خاليه تابعة لوزارة الصحة بالسعودية، بعدد (2171) وهي في حاجه لجميع التخصصات، ويتم التعيين فوراً بعد إجراء الاختبارات اللازمة، وإن وزارة الصحة تتطلب تقديم وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1440 لكل من الرجال والنساء للعمل بها، و يشترط أن يكون المتقدم من السعوديين فقط، يشمل عدد الوظائف الخالية، (2171)، وظيفة في جميع التخصصات للعمل بوزارة الصحة في جميع المستشفيات داخل المملكة.

تقديم وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1440

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في فتره تقديم وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1440، والمحدد لها مده 5 أيام متتاليه، تبدأ من يوم الأحد الموافق 17 من ربيع الأول 1440، ويستمر التقديم حتى يوم 21 من ربيع الأول 1440، (للرجال والنساء معاً) وأنه يمكن لحاملي المؤهلات المطلوبة التقديم من خلال بوابه جدارة، بوقع وزارة الخدمة المدنية،عبر الرابط التالي، (رابط جدارة لتقديم وظائف وزاره الصحة بالسعودية عام 1440).

التخصصات المطلوب التوظيف بها بوزارة الصحة لسعوديين فقط من (الرجال والنساء)

التخصصات المطلوبة هي كما يل

طبيب مقيم طبيب مقيم أسنان مدير مركز رعاية صحيه أولية صيدلي أخصاءي أشعة أخصائي تمريض أخصائي مُختبر أخصائي تخدير أخصائي تغذيه أخصائي تأهيل حرفي أخصائي علاج طبيعي أخصائي اجتماعي أخصائي أجهزة طبيه أخصائي علاج نفسي أخصائي وبائيات أخصائي أطراف صناعيه أخصائي نفسي أخصائي صحة و رعاية فم وأسنان أخصائي معالج السمع أخصائي فيزياء طبيعيه أخصائي مساعد طبيب أسنان

يتم التقديم برقم الهوية، ولذلك يتطلب أن يكون رقم الهوية ساري.

ونتمنى للجميع التوفيق.