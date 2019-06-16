رابط المساعدات المقطوعة لهذا الشهر برقم الطلب 1440

نرفق رابط المساعدات المقطوعة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، أو الاستعلام عن الرصيد برقم السجل المدني لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1440، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم الكثير من الخدمات إلى المواطنين بشكل دائم وخدمة مقطوعة الضمان تكون من الخدمات المميزة لبعض الأسر التي تستحق الحصول على الدعم وهذه الخدمة تكون مقدمه من وكالة الضمان، وموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل دائماً على تقديم بعض المبالغ المالية التي تساعد المواطنين الذين يستحقون دعم بالسعودية، كما تساعد البرامج المساندة المستفيدين ذوي الدخل المتوسط أو أقل وسوف نتعرف الآن على جميع شروط المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب

يستطيع كافة المواطنين بالمملكة الذين يستحقون الدعم المقدم من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استعلام الرصيد المستحق عن طريق رقم السجل المدني ورقم الطلب، ومن أهم الشروط المحددة للحصول على مبلغ المساعدات المقطوعة ألا يكون سن المستفيد أقل من 35 سنة ويتم صرفه للمواطنين أصحاب الدخول المحدودة والأسر المتوسط.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1440

من أهم الشروط المطلوبة للمساعدات المقطوعة أن تكون الأسرة تحتاج إلى الأموال بشدة بالنسبة للدخل المتوسط، أو محدودي الدخل وأيضاً تصرف إلى المطلقات والأرامل وكذلك العاجزين وجميع هؤلاء المستفيدين يقدم لهم دعم مادي حسب مواعيد نزول مقطوعة الضمان التي تحددها وكالة الضمان.

أما عن ضوابط الحصول على مبلغ المساعدات المقطوعة، فيجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم المالي ليس لديه عمل، بالإضافة إلى ضرورة توافر الضوابط التالية:

أن يكون موظف أعزب ودخله محدود وإذا كان متزوج يكون مرتبه أقل من 8680 ريال.

الراتب الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم المالي يجب أن يقل عن 3000 ريال سعودي.

عبر رابط المساعدات المقطوعة الإلكتروني المرفق بعاليه يتاح الاستعلام عن الرصيد بالسجل المدني، أو برقم الطلب عقب الإعلان عن صرف مبلغ مقطوعة الضمان.

← إقرأ أيضاً: