رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية (911).

لقد تم الإعلان على التقديم على وظائف جديدة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) حيث ستكون هذه الوظائف خاصة بالحاصلين على الثانوية العامة على الأقل وسيتم عرض تفاصيل أكثر عن هذه الوظائف، كما ستجد رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمني (911) .

لقد أصدرت منصة أبشر عن وظائف جديدة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، فقد قامت بالإعلان عن وظائف (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) ولقد تم فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، فسيتم إستقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 2/ 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحا إلى الخميس 6 / 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً، وذلك بناءاً على الإعلان المقدم من الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

ولقد تم وضع شروط وضوابط عامة للتقديم وكذلك ضوابط خاصة لكل وظيفة فقد جاءت كالتالي:

1- الشروط العامة:

إقتصرت الوظائف على أن المتقدم سعودي الأصل والمنشأ إلا إذا تربى مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

حسن السير والسلوك وغير مقيد بأي قضايا أو جرائم وألا يكون مستفيد بأي وظيفة تابعة للمملكة وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون هويته الوطنية مازالت سارية حتى التقديم.

أن يكون عمر المتقدم ما بين ال 17 عام وال 30 عام.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه حسب اللائحة الطبية وألا يقل طوله عن 168 سم.

أن يكون غير متزوج أو متزوج من سعودية.

إذا كانت الشهادات التعليمية صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

2- الشروط الخاصة لكل وظيفة:

جندي: لابد أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

جندي أول: لابد أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + دورة سنة فأكثر.

عريف: لابد أن يكون حاصل على دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة.

وكيل رقيب: لابد أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس.

رابط التقديم في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)

يمكنك التقديم لهذه الوظائف من خلال هذا الرابط.

إنتظرو جديد الوظائف من خلال موقع نجوم مصرية.

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