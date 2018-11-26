رابط التقديم على الوظائف الصحية عبر بوابة جدارة.. ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن توافر 39 ألف و900 وظيفة شاغرة وذلك بسلم الوظائف الصحية، وقالت أنه يتعذر شغل عدد كبير منها بسبب عدم توافر كوادر وكفاءات من المواطنين والمواطنات السعوديات، وأشارت الوزارة أن هذه الوظائف يتم الإعلان عنها طوال العام ويتم توظيف المتقدمين من الرجال والإناث المؤهلين لشغل الوظائف بشكل فوري عقب التقديم، وفى التالي ننشر تفاصيل الوظائف الصحية التي أعلنت عنها وزارة الخدمة والتي يتم التقديم عليها عبر نظام جدارة توظيف.

التقديم على الوظائف الصحية عبر جدارة توظيف

وأعلنت الوزارة عن تفاصيل الوظائف الشاغرة والتي يبلغ عددها 39.900 ألف وظيفة، وهى كالتالي:

توافر 3142 ألف وظيفة طبيب استشاري.

توافر 4140 ألف وظيفة طبيب نائب.

توافر عدد 4923 ألف وظيفة طبيب مقيم.

توافر عدد 981 وظيفة صيدلي، واختصاصي صيدلي، واستشاري.

توافر عدد 9214 ألف وظيفة أختصاصي أول , اختصاصي أستشاري.

وتشمل الوظائف أيضا عدد 12 ألف وظيفة فني في عدة تخصصات مختلفة ولكن معظمها مخصصة للإناث.

توافر عدد 5 ألاف وظيفة مساعد صحي.

توافر عدد 22 ألف وظيفة مختلفة بسلم الرواتب العامة وذلك من المرتبة الثامنة حتى المرتبة العاشرة.

ويذكر أن في التقرير الماضي لعام 1438- 1439، قالت الوزارة انه يوجد هناك أكثر من 60 ألف وظيفة يشغلها المواطنون غير السعوديين، ويوجد نحو ما يقرب من 43 ألف وظيفة بسلم الرواتب للوظائف الصحية، ويشغل منها الرجال نحو ما يقرب من 17 ألف، أما النساء فتشغل نحو 26 ألف وظيفة صحية.

مواعيد التقديم على الوظائف الصحية

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية عن بدء التقديم على الوظائف الصحية للرجال والإناث من يوم 17_3_1440، على أن يستمر التقديم حتى يوم 23_3_1440.

رابط التقديم على الوظائف الصحية عبر نظام جدارة

وهذا رابط البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، ويتم كتابة رقم الهوية، وكلمة السر، ورمز التحقق ثم دخول، أما في حالة التسجيل للمرة الأولى في نظام جدارة يمكنكم معرفة كافة تفاصل التسجيل عبر الرابط التالي: