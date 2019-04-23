رابط التقديم الرسمى على سند محمد بن سلمان وشروط التقديم على سند للزواج

يعتبر سند الزواج هو أحدث المبادرات المجتمعية التى يرعاها صاحب السمو الملكى ولى العهد محمد بن سلمان، وقد تم إطلاق هذا البرنامج بشكل رسمى اليوم، وتعد هذه المبادرة غير حكومية، وهى من المبادرات التى تقدم برامج الدعم الغير ربحية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتزوجين حديثاً، وتوفير لهم حياة كريمة مستقرة، ودعم العديد من الفئات المجتمعية خاصة الفئات التى لها أولوية الحصول على الدعم.

خطوات التسجيل

زيارة الموقع الإلكترونى لبرنامج سند محمد بن سلمان .

. ثم إختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة المتقدم للمعايير والشروط.

ثم إنشاء حساب وإدخال البيانات.

ثم إجتياز دورة الوعى المالى، وإنتظار رسالة إعتماد الطلب.

شروط التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج

أن يكون عمر الزوج ما بين (21-40)سنة، وعمر الزوجة ما بين (18-40)سنة.

أن يكون المتقدم للحصول على دعم سند من الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة

أن يكون هذا الزواج هو الأول للراجل.

ألا يكون مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يزيد الدخل الشهرى للمتقدم عن 4000 ريال سعودى، وألا يزيد مهر الزواج عن 50 ألف ريال سعودى.

يجب إتمام درجة الوعى المالى، وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

رابط التقديم على سند محمد بن سلمان للمتزوجين

بعد معرفة شروط التقديم على سند الزواج، تأتى طريقة التقديم للحصول على هذا الدعم عن طريق رابط التقديم على سند محمد بن سلمان، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما يمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لا تنطبق عليهم شروط المبادرة، وذلك بعد تحديث البيانات الشخصية.

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