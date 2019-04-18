رابط التسجيل في سند للزواج .. تعرف على شروط مبادرة سند محمد بن سلمان 1440

يتوافد على رابط التسجيل في سند للزواج الكثير من المواطنين بمختلف مدن المملكة العربية ويتساءلون عن شروط مبادرة سند محمد بن سلمان 1440 قبل التقديم لمقارنتها بياناتهم الشخصية، فهى من أفضل المبادرات الخدمية التى تهدف إلى رفع مستوى المواطن السعودي بما يحقق التكافؤ الاجتماعى في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بما يؤثر على مستوى المعيشة، وقد طرحت مبادرة سند محمد بن سلمان 1440 الدفعة الأولى منها بمنح كل متقدم 20 ألف سعودي لمن ينطبق عليهم شروط مبادرة سند محمد بن سلمان 1440 مما دفع العديد للبحث عن رابط التسجيل في سند للزواج مجددًا.

رابط التسجيل في سند للزواج

يتمكن المواطنون في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية الدخول على رابط التسجيل في سند للزواج عبر موقع برنامج سند محمد بن سلمان 1440 واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع برنامج سند محمد بن سلمان من هنـــــــــــــا

مطابقة الشروط مع بيانات المتقدم.

انقر على إنشاء حساب وإدخال البيانات.

لابد من تخطى دورة الوعي المالي.

انتظار اعتماد الطلب.

شروط مبادرة سند محمد بن سلمان 1440

صرح محمد بنى سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أن شروط مبادرة سند محمد بن سلمان 1440 تكمن في النقاط الآتية:

لابد أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية.

يشترط أن يكون عمر الزوج المتقدم متراوح بين 21 و40 سنة.

يشترط أن يكون عمر الزوجة متراوح بين 18و40 سنة.

حصول المتقدم على حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

لابد أن يكون الزواج المقدم له في مبادرة سند هو الزواج الأول للرجل.

لا يكون قد مر أكثر من سنة من تاريخ التقديم في برنامج سند.

لابد ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد عن 4000 ريال.

لابد عدم زيادة المهر عن قيمة 50 ألف ريال.

لابد أن يكون المقدم قد اجتاز دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

تكون الأولوية لأبناء الشهداء والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذلك كل ما يخص رابط التسجيل في سند للزواج بالإضافة إلى شروط مبادرة سند محمد بن سلمان 1440 ونواصل معكم كافة خدمات المملكة.

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