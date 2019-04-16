رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : تويتر لطيفة الدليهان ien.edu.sa .. نور بالسجل المدني فقط بدون رقم سري

الاستعلام عن النتائج نظام نور بالهوية قريبا في نظام نور التعليمي يمكنكم التعرف على جميع نتائج الدور الدراسي الأول نصف العام بجميع المراحل الدراسية، وتبدأ النتائج بالمرحلة الابتدائية، وتليها المرحلة المتوسطة ويليها بعدة أيام الاستعلام عن المرحلة الثانوية، تعرف على نتيجة الطالب السعودي بسهولة ويسر وفي سرية تامة من خلال النظام الإلكتروني الذي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بوضعه للطالب، نتابع معكم بشكل مباشر وحصري ونبيّن لكم طريقة الاستعلام عن النتائج نظام نور والتي تظهر قريبا.
الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائي
يقوم الطالب السعودي في المرحلة المتوسطة بالاستعلام عن نتائج منتصف العام، بعد أن انتهت امتحاناتهم وبدأ البحث عن موعد ظهورها، ويقوم الطالب بالدخول على موقع نور التعليمي بالبيانات الخاصة بالطالب للتعرف على نتائج منتصف العام، مع العلم أن الموقع لن يكون مفعّلا لنتائج المرحلة المتوسطة إلا في حال ظهورها عليه، ويعتبر نظام نور التعليمي والذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه من أفضل وأدق وأسهل الأساليب للتعرف على النتائج ويضمن لكل طالب سعودي الدقة والسهولة والسرية في المعلومات والنتائج، ويمكن للطالب التعرف على النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وهو رمز رقمي مكتوب في صفحة التسجيل الخاصة بالطالب، واسم المستخدم.
وهناك أسباب كثيرة تجعل عملية الدخول إلي نور للنتائج أمراً غير ناجح أو فشل في عملية تسجيل الدخول، في تلك الحالة يلجأ الآلاف من هؤلاء المستخدمين إلي الطريقة البديلة التي تتمثل في الدخول عبر نظام نور بالسجل المدني، لهذا ندعوك إلى أن تقرأ المقال بعناية شديدة حيث يحتوي علي المعلومات التي ستجعلك قادراً علي استخراج النتائج الخاصة بك في وقت قياسي وقصير للغاية علي نظام نور إذا اتبعت الإرشادات التي نطرحها طرحاً مميزاً.
وسنتابع معكم كل ما يستجد من أخبار تخص موعد ظهور النتائج، وكذلك كل ما يتعلق بتسجيل المستجدين من روضات الأطفال الحكومية، وكذلك تسجيل الصف الأول الابتدائي.
بينما يحين الآن وقت الدخول إلي الصفحة الرئيسية علي النظام المركزي نور من أجل البدء في تطبيق ما قمت بمشاهدته في الفيديو عن الآلية والكيفية المناسبة وطريقة وخطوات تسجيل احد أبنائك إلي التعليم وتحديداً إلي المرحلة الابتدائية أو الصف الأول الابتدائي بشكل أدق.
هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
الموضوع
اليوم
التاريخ الهجري
التاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأول
الأحد
22 ذي الحجة 1439
2 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
الأحد
9 جماد أول 1440
16 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العام
الخميس
20 جماد أول 1440
27 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثاني
الأحد
30 جماد أول 1440
6 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
الأحد
16 شعبان 1440
21 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العام
الخميس
27 شعبان 1440
2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم