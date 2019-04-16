 التخطي إلى المحتوى

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : تويتر لطيفة الدليهان ien.edu.sa .. نور بالسجل المدني فقط بدون رقم سري

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

الاستعلام عن النتائج نظام نور بالهوية قريبا في نظام نور التعليمي يمكنكم التعرف على جميع نتائج الدور الدراسي الأول نصف العام بجميع المراحل الدراسية، وتبدأ النتائج بالمرحلة الابتدائية، وتليها المرحلة المتوسطة ويليها بعدة أيام الاستعلام عن المرحلة الثانوية، تعرف على نتيجة الطالب السعودي بسهولة ويسر وفي سرية تامة من خلال النظام الإلكتروني الذي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بوضعه للطالب، نتابع معكم بشكل مباشر وحصري ونبيّن لكم طريقة الاستعلام عن النتائج نظام نور والتي تظهر قريبا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائي

يقوم الطالب السعودي في المرحلة المتوسطة بالاستعلام عن نتائج منتصف العام، بعد أن انتهت امتحاناتهم وبدأ البحث عن موعد ظهورها، ويقوم الطالب بالدخول على موقع نور التعليمي بالبيانات الخاصة بالطالب للتعرف على نتائج منتصف العام، مع العلم أن الموقع لن يكون مفعّلا لنتائج المرحلة المتوسطة إلا في حال ظهورها عليه، ويعتبر نظام نور التعليمي والذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه من أفضل وأدق وأسهل الأساليب للتعرف على النتائج ويضمن لكل طالب سعودي الدقة والسهولة والسرية في المعلومات والنتائج، ويمكن للطالب التعرف على النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وهو رمز رقمي مكتوب في صفحة التسجيل الخاصة بالطالب، واسم المستخدم.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

رابط نتائج الطلاب برقم السجل المدني

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

وهناك أسباب كثيرة تجعل عملية الدخول إلي نور للنتائج أمراً غير ناجح أو فشل في عملية تسجيل الدخول، في تلك الحالة يلجأ الآلاف من هؤلاء المستخدمين إلي الطريقة البديلة التي تتمثل في الدخول عبر نظام نور بالسجل المدني، لهذا ندعوك إلى أن تقرأ المقال بعناية شديدة حيث يحتوي علي المعلومات التي ستجعلك قادراً علي استخراج النتائج الخاصة بك في وقت قياسي وقصير للغاية علي نظام نور إذا اتبعت الإرشادات التي نطرحها طرحاً مميزاً.

وسنتابع معكم كل ما يستجد من أخبار تخص موعد ظهور النتائج، وكذلك كل ما يتعلق بتسجيل المستجدين من روضات الأطفال الحكومية، وكذلك تسجيل الصف الأول الابتدائي.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : تويتر لطيفة الدليهان ien.edu.sa .. نور بالسجل المدني فقط بدون رقم سري
نظام نور لنتائج الابتدائي
  • بينما يحين الآن وقت الدخول إلي الصفحة الرئيسية علي النظام المركزي نور من أجل البدء في تطبيق ما قمت بمشاهدته في الفيديو عن الآلية والكيفية المناسبة وطريقة وخطوات تسجيل احد أبنائك إلي التعليم وتحديداً إلي المرحلة الابتدائية أو الصف الأول الابتدائي بشكل أدق.
  • هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة حساب المواطنموعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعوديةالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم