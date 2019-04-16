رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : تويتر لطيفة الدليهان ien.edu.sa .. نور بالسجل المدني فقط بدون رقم سري

الاستعلام عن النتائج نظام نور بالهوية قريبا في نظام نور التعليمي يمكنكم التعرف على جميع نتائج الدور الدراسي الأول نصف العام بجميع المراحل الدراسية، وتبدأ النتائج بالمرحلة الابتدائية، وتليها المرحلة المتوسطة ويليها بعدة أيام الاستعلام عن المرحلة الثانوية، تعرف على نتيجة الطالب السعودي بسهولة ويسر وفي سرية تامة من خلال النظام الإلكتروني الذي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بوضعه للطالب، نتابع معكم بشكل مباشر وحصري ونبيّن لكم طريقة الاستعلام عن النتائج نظام نور والتي تظهر قريبا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائي

يقوم الطالب السعودي في المرحلة المتوسطة بالاستعلام عن نتائج منتصف العام، بعد أن انتهت امتحاناتهم وبدأ البحث عن موعد ظهورها، ويقوم الطالب بالدخول على موقع نور التعليمي بالبيانات الخاصة بالطالب للتعرف على نتائج منتصف العام، مع العلم أن الموقع لن يكون مفعّلا لنتائج المرحلة المتوسطة إلا في حال ظهورها عليه، ويعتبر نظام نور التعليمي والذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه من أفضل وأدق وأسهل الأساليب للتعرف على النتائج ويضمن لكل طالب سعودي الدقة والسهولة والسرية في المعلومات والنتائج، ويمكن للطالب التعرف على النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وهو رمز رقمي مكتوب في صفحة التسجيل الخاصة بالطالب، واسم المستخدم.

رابط نتائج الطلاب برقم السجل المدني

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

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