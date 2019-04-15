رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 وأسماء المستفيدين عبر mlsd.gov.sa

يمثل رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 أهمية لدىّ العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية نظرًا لمه يقدمه الموقع من خدمات عديدة مرتبطة بالحماية الاجتماعية للأسر الذي ليس لديهم دخل أو محدودي الدخل، وذلك في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 والمساواة بين فئات المجتمع بما يضمن الكفالة الاجتماعية، ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة أحد برامج الضمان الاجتماعي الذى تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ويجري البحث حاليًا على رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 وأسماء المستفيدين بعد الإعلان عن إيداع مبالغ معاش الضمان الاجتماعي وكافة الدعم المساند للفئات الأكثر احتياجًا.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

نقدم رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 وخطوات التسجيل في النقاط التالية:

أولاً: تسجيل الدخول على موقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي السعودي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من هنــــــــــــــا

ثانيًا: كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

ثالثاً: نسخ رمز التحقق من الاستخدام البشري كما موجود بالصورة.

يوفر الموقع خدمة عملاء للرد على استفسارات المواطنين وحل مشاكلهم عبر الخط الساخن 19911

فئات المستفيدن من المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440

حُددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، فئات المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 على النحو التالي:

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل.

بعد عرض رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1440 وأسماء المستفيدين، يجب علمكم أن موقعنا يهتم دائمًا على تغطية كافة الخدمات التى توفرها الهيئات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية للمواطنين داخل المملكة وخارجها، وعليكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عنها.

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