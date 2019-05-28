رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي لشهر رمضان 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هدف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي بالسجل المدني، هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي محدودي الدخل، وناشدت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على هذه المساعدات تسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، من خلال دراسات الحالة التي يقوم بها، وتكوين قاعدة بيانات لكل حالة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بتحديد شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام والتقديم.

شروط ورابط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضع عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط هو بلوغ المتقدم لـ 35 عاماً، ويتم الحصول على مقطوعة الضمان حسب أقدمية التقديم لها، ويستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة أكثر من مرة بشرط مرور عام من الحصول عليها آخر مرة، ألا يتخطى إجمالي دخل المتقدم عن الحد المانع للصرف، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية للمساعدات المقطوعة من خلال عدد أفراد الأسرة، ودخل المتقدم للحصول عليها، ويستطيع كل مواطن الاستعلام عنها من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي ومساعدات من أجل الغذاء ومساعدات بدل الغلاء وفواتير الكهرباء لشهر رمضان 1440هـ

قال وكيل الضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، بأنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومساعدات من أجل الغذاء، ومساعدات تسديد جزء من فاتورة الكهرباء، في حسابات المواطنين البنكية، وبلغت معاشات الضمان السعودي 1.395.056.402 ريال، ومساعدات فواتير الكهرباء 101.867.461 ريال، وإعانات من أجل الغذاء 192.221.988 ريال، ومساعدات بدل غلاء المعيشة 339.468.500 ريال.

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