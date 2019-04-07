هنا رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أبريل 2019 : تفاصيل خطوات تقديم الاعتراض لشركة السعودية للكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وهو رابط موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمواطن السعودي، والتي من المقرر لها الصدور في اليوم 28 من كل شهر ميلادي، قبل نهاية الشهر، بعد التعديلات الأخيرة، على قيمة تعريفة الكهرباء بالمملكة مما يرفع البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل شهر.

وكان قد صدر بيان من وزارة الكهرباء السعودية، في يناير الماضي، حول الزيادات الجديدة المقرر تطبيقها على فاتورة الكهرباء ابتداء من هذا العام، وأهمية تطبيق الزيادات الجديدة، والتي تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة، رفع سعر الطاقة والمحروقات، في تطبيق الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة في 2030، وأنها ستراعي في ذلك محدودي الدخل من خلال برامجها للمساعدات، مثل برنامج حساب المواطن، لرفع عبء تلك الزيادات عن كاهل محدودي الدخل، طبقا للشروط والقواعد.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

هو رابط وزارة الكهرباء السعودية والذي يتم من خلاله تقديم طلب الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء ، إلكترونيا، مما يتيح سهولة التعرف على قيمة الفاتورة وسهولة السداد، كما يوفر للمواطن أيضا آلية الاعتراض على قيمة الفاتورة، فيما إن وجدها أعلى من القيمة المتوقعة لها في استهلاكه.

تعرف على رابط الشركة السعودية للكهرباء.

قم بإدخال رقم الحساب “نفس الرقم الحساب وهو نفس الرقم الذي تستخدمه لدفع الفواتير إلكترونيا”.

قم بإدخال الرمز التأكيدي، والذي سيكون ظاهر أمامك.

قم بالضغط على مفتاح العرض.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية الاعتراض على فاتورة الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء السعودية بتقديم آلية الاعتراض على قيمة الفاتورة من خلال طرح العديد من التطبيقات التي من خلالها يمكن للمواطن تقديم الشكوى بالعديد من الطرق:

تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.

مركز خدمة المشترك عن طريق الاتصال على الرقم 920001100.

موقع شركة الكهرباء الإلكتروني.

حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر أو فيس بوك”.

تطبيق الكهرباء فاتورتك بيدك

ويتم من خلاله استخراج فاتورة الكهرباء كل شهر عن طريق تنزيل تطبيق للكهرباء ALKAHRABA على الهواتف الذكية على جوجل بلاي كما فى الفيديو التالي.

الاعتراض وكيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

كما طرحت وزارة الكهرباء ألية الاستعلام هن الفاتورة الشهرية للكهرباء قامت أيضا بطرح طرق وشروح لألية التطبيقات المبيّنة وأيضا آلية تقديم الشكاوى من المواطن والاعتراض على قيمة الفاتورة، فيما إن وجد قيمتها غير عادلة، وفي هذا الفيديو يتم طرح طريقة مبسّطة للاعتراض على قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء:

لينكات تفيد المواطن في حال تقدم للاستعلام عن الفاتورة أو قام بالاعتراض عليها:

تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) ومرفق بالأعلى تفاصيل هذه التطبيق.

الا تصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100.

لإنشاء شكوى عن طريق الموقع اضغط هنا .​​ . تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني و

Twitter Facebook ). التواصل مع أحد حسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي ( صفحة الشركة السعودية للكهرباء علىاو على صفحتها الرسمية على).

وكانت خطة المملكة في الأساس تهدف لتقليل الهدر في ميزانية الطاقة، الدعم الكبير الذي كان مقدما من المملكة للمحروقات والطاقة، والذي يأتي في إطار خطة 2030 للإصلاح الاقتصادي بهدف النهوض بالقطاعات الحكومية وترشيد الاستهلاك.

وقد بدأت المملكة في تخفيف قانون الدعم، وبشكل أساسي على الطاقة والمحروقات، يأتي مع بداية هذا العام، وكان من أساسيات تخفيف الإنفاق والهدر في الموارد الطبيعية برفع الدعم الكبير تدريجيا لحين تنفيذ الخطة الاقتصادية الإصلاحية الشاملة في 2010، والتي يكون الدعم قد ارتفع فيها تدريجيا وبشكل كامل، كما تم أيضا رفع أسعار مصادر الطاقة لتقترب من قيمتها الحقيقية.

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