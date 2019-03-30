رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 هـ برقم السجل المدني

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم عدة خدمات ذات طابع المساعدات للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وقد أضافت الوزارة مؤخرا خدمة جديدة وهي المساعدة المقطوعة، ويستفيد منها الأسر الأكثر احتياجا، ضمن شروط وضوابط محددة وضعتها وزارة العمل، وتصرف على شكل بدل نقدي مقطوع وغير دوري، وسوف نبين خطوات التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومقدارها .

المساعدة المقطوعة .. مقدارها وشروط الاستحقاق

المساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبلغ مالي نقدي يتم منحه للأسر الأشد احتياجا، وهو هي مبلغ مقطوع يتراوح ما بين 10400 ريال سعودي بحد أدنى، إلى 30000 ريال سعودي بحد أقصى، وأوضحت وزارة العمل بأن المساعدة المقطوعة ليست سنوية، وغير دورية ” غير شهرية” وحتى أنها ليس لها تاريخ محدد لمنحها، وحددت عدة شروط لاستفادة المشمولين بالضمان الاجتماعي من المساعدة المقطوعة وهي التالية:

تمنح المساعدة المقطوعة للأسر الأشد أحتياجاً وعلى حسب حاجة هذه الأسر للمال.

يجري منح المساعدات المقطوعة وفقا للضوابط التالية:” حسب دخل رب الأسرة ، وعدد أفراد أسرته وتقييم مدى احتياج الأسرة الفعلي للمال، تفاديا لعدم ذهاب المساعدة المقطوعة لمن لا يستحقها.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما.

أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية.

يقبل أي طلب لوفاء الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.

يقبل طلب النساء التي تكون على عصمة رجل في حالة كون الزوج سجينا أو مفقودا أو هاجرا أسرته، أو مدمن مخدرات.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1439 هـ .. شهر ربيع الأول بالسجل المدني

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الدخول إلى موقع بوابة الوزارة والذي من خلاله يقوم المستفيد من الضمان الإجتماعي بإدخال رقم السجل المدني الخاص به أو رقم هويته، عبر الرابط التالي : الاستعلام عن المساعدة المقطوعة | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والذي يتضمن خدمات أخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

تحديث : بعد ان انتشرت خلال الأيام الاخيرة أقاويل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن التوقف عن صرف المساعدة المقطوعة نتيجة التأخر في صرفها ولا سيما أصبح الشهر في أواخره ، نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلك الأنباء، ومن المتوقع ان يتم صرفها لهذا الشهر في وقت قريب .