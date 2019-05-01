رابط الاستعلام عن البنك السعودى للتنمية والادخار

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين منح المواطنين أعفاء بنك التسليف برقم الهوية، وذلك عقب تقديم الكثير من المستفيدين من نداءات الضمان الاجتماعي، لأن المواطنين يعجزون عن دفع باقي الأقساط بسبب عدم قدرتهم عن الدفع وغلاء وارتفاع المعيشة، أعفاء بنك التسليف برقم الهوية هى خدمة تقدمها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وقد قدمت الوزارة الخدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للمتوفيين، ويمكنهم الآن تقديم طلب للحصول على قرض بطاقة الائتمان، ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم خطوات طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية مع إستمارة الطلب.

شروط بنك التسليف السعودى

أن يكون مقدم الطلب مواطناً سعودياً، ولا يملك أي مشروع للتمويل.

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه.

أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع، وأن يكون لديه حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

علي مقدمي الطلبات ملئ إستمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم، تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال سعودى.

الأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف والإدخار السعودى

مرفق تفسيري للظروف المالية الصعبة لمقدم الطلب.

ارفق صورا للتقارير الطبية للمستفيد.

بطاقة عائلية، و صور الهوية الوطنية.

الإمضاء على طلب المتقدمين من بنك الإعفاء والتسليف.

خطوات تقديم طلب بنك إعفاء بنك التسليف

إسم القترض الرباعى، ورقم الهوية الخاصة به.

رقم الحفيظة، وتاريخ الحفيظة، ومصدر الحفيظة.

رقم عقد الشركاء فى القرض إن وجد، ومكان القرض.

إسم مقدم الطلب بالكامل، ورقم الهوية الخاصة به، ورقم الجوال.

رقم بنك التسليف

رقم الإدارة العامة: 0112746444.

فرع المدينة المنورة : 0148490713.

فرع خميس مشيط : 0172354306.

فرع جدة : 0126688060.

فرع مكة المكرمة : 0125765357.

فرع الرياض : 0112093790.

فرع الدمام : 0138315875.

فرع الأحساء : 0135830306.

فرع الطائف : 0127375688.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

أن يكون سن المتقدم للقرض لا يقل عن 18سنة.

يجب أن يكون قرض الزواج للزواج للمرة الأولي فقط.

حمل الزوجة للجنسية السعودية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يشترط الحصول على موافقة مسبقة، إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون الخليجي.

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