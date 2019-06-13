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رابط الاستعلام عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وموعد الاعلان عنها

كتب نهى أشرففي آخر تحديث
رابط الاستعلام عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وموعد الاعلان عنها
رابط الاستعلام عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وموعد الاعلان عنها

مرشحي الوظائف التعليمية ،ينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات اليوم الخميس عن إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لهذه السنة 1440- 1441 ، ولديهم العديد من التساؤلات حول آلية إعلان الأسماء وهل ستعلن عبر موقع جدارة أو من خلال موقع وزارة التعليم على الإنترنت ؟

 رابط إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية

وصرحت وزارة الخدمة المدنية رداً على استفسارات المعلمين عن موعد إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية ، بأن الوزارة سوف تعلن عن أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني ، لذا يجب على جميع المعلمين متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال الموقع .

الوظائف التعليمية بالسعودية

ومن الجدير بالذكر أن باب الترشح افتتح فى يوم الأربعاء 17 رمضان من الساعة العاشر صباحاً ، ويستمر التقديم حتى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء 23 رمضان ، وذلك من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية الالكترونية “جدارة ” .

وأعلنت حينها وزارة التعليم بالتزامن مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية ، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين بحسب الضوابط والإجراءات والمواعيد التى تم إعلانها ، وذلك ليتم العمل فى العام الدراسي المقبل 1440- 1441.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي” ، أن الوظائف المتاحة يبلغ عددها 10456 وظيفة من بينها 4953 وظيفة للمعلمين ، و 5503 وظيفة للمعلمات ، وان هذه الوظائف متاحة لحاملي درجة البكالوريوس .

موعد الاعلان عن اسماء مرشحي الوظائف التعليمية والمستندات المطلوبة

وسيتم الاعلان عن اسماء مرشحي الوظائف التعليمية اليوم الخميس ،وشددت وزارة التعليم على ضرورة إحضار جميع المستندات المطلوبة والالتزام بكافة التعليمات ، بعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، والمستندات هي :

  •  أصل الهوية الوطنية .
  • وثيقة تخرج التقدير العام.
  • كشف الدرجات .
  • لجنة المعادلات لحاصلي المؤهلات الخارجية .
  • مفاتيح المعدل .
  • ولحاصلي الدبلوم التربوي ، إحضار وثيقة الدبلوم العام فى التربية .

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عن الكاتب

نهى أشرف

أحب القراءة والكتابة ، وشغوفة بمجال السياحة والتقنية

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