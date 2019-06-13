رابط الاستعلام عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وموعد الاعلان عنها

مرشحي الوظائف التعليمية ،ينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات اليوم الخميس عن إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لهذه السنة 1440- 1441 ، ولديهم العديد من التساؤلات حول آلية إعلان الأسماء وهل ستعلن عبر موقع جدارة أو من خلال موقع وزارة التعليم على الإنترنت ؟

رابط إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية

وصرحت وزارة الخدمة المدنية رداً على استفسارات المعلمين عن موعد إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية ، بأن الوزارة سوف تعلن عن أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني ، لذا يجب على جميع المعلمين متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال الموقع .

الوظائف التعليمية بالسعودية

ومن الجدير بالذكر أن باب الترشح افتتح فى يوم الأربعاء 17 رمضان من الساعة العاشر صباحاً ، ويستمر التقديم حتى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء 23 رمضان ، وذلك من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية الالكترونية “جدارة ” .

وأعلنت حينها وزارة التعليم بالتزامن مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية ، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين بحسب الضوابط والإجراءات والمواعيد التى تم إعلانها ، وذلك ليتم العمل فى العام الدراسي المقبل 1440- 1441.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي” ، أن الوظائف المتاحة يبلغ عددها 10456 وظيفة من بينها 4953 وظيفة للمعلمين ، و 5503 وظيفة للمعلمات ، وان هذه الوظائف متاحة لحاملي درجة البكالوريوس .

موعد الاعلان عن اسماء مرشحي الوظائف التعليمية والمستندات المطلوبة

وسيتم الاعلان عن اسماء مرشحي الوظائف التعليمية اليوم الخميس ،وشددت وزارة التعليم على ضرورة إحضار جميع المستندات المطلوبة والالتزام بكافة التعليمات ، بعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، والمستندات هي :

أصل الهوية الوطنية .

وثيقة تخرج التقدير العام.

كشف الدرجات .

لجنة المعادلات لحاصلي المؤهلات الخارجية .

مفاتيح المعدل .

ولحاصلي الدبلوم التربوي ، إحضار وثيقة الدبلوم العام فى التربية .

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