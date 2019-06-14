نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية تفاصيل بخصوص الضمان الإجتماعي ، رابط الإستعلام في الضمان الإجتماعي عن مساعدة المقطوعة 1440 هـ ، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنها سوف تقوم بالإعلان من خلال القنوات الرسمية في حال كان هناك موعد جديد لصرف المقطوعة ، هذا و تسعي دولة المملكة إلي تقديم كل ما هو مفيد وهام للمواطنين ، وتعمل علي تقديم كافة الخدمات للجهد والوقت والمال ، هذا ويعتبر موقع وزارة العمل من أهم المواقع الإلكترونية الذي يعمل علي تقديم العديد من الخدمات التي تعمل علي مساعدة المواطن في خدمة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي عن طريق رقم الهوية أو السجل المدني .

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية يتم تقديمها للأسر السعودية التي تحتاج إلي الدعم من اجل مواجهة الظروف المعيشية ، وذلك في إطار الضمان الإجتماعي المقدم من الدول للمواطن السعودي ، وهي مساعدة تمنج مرة للأسرة التي تعاني من الإحتياج لمواجهة الحياة .

اللوائح المنظمة لصرف الضمان الإجتماعي

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان ، وقد أعلنت وزارة العمل علي أنه يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال موقع الوزارة ، وقد أكدت الوزارة علي اتاحة كافة الأسماء عبر رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني ، ويمكنك عزيزي المتابع الإستعلام من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــــــــــــــا