رابط استعلام نظام جدارة للمعلمات 1440: جميع الشروط والضوابط .. مطابقة الخدمة المدنية .. جدارة للتوظيف الإداري

رابط استعلام نظام جدارة للمعلمات 1440 لعرض أسماء جميع المرشحات للوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، كما نعرض لكم موعد المطابقة والذي يتم من خلالة مراجعة ومطابقة بيانات المتقدمات للوظائف الشاغرة عبر البوابة الإلكترونية للخدمة المدنية وذلك بعرض رابط استعلام نظام جدارة للمعلمات 1440 حيث يقدم نظام جدارة تلك الخدمة للمعلمات السعوديات لتيسير التقديم.

حيث يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بنظام جدارة خدمة التوظيف الإلكتروني للمعلمين والمعلمات، حيث يتم التقديم على موقع الخدمة المدنية وطرح جميع بيانات المعلم تمهيدا للإعلان فيما بعد عن إغلاق باب التقديم وبداية المراجعة لجميع البيانات والمطابقة لها تمهيدا لعرض لأسماء المعلمين المقبولين في الوظائف التعليمية الشاغرة.

رابط استعلام نظام جدارة للمعلمات 1440

يتم من خلال رابط الاستعلام عن نظام جدارة الاستعلام عن أسماء المعلمات اللاتي تم قبولهن في الوظائف الشاغرة، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا عبر بوابة التوظيف المدنية في نظام جدارة للتوظيف، وقد قامت المملكة باستحداث هذا النظام تيسيرا على المواطن والمتقدمين للوظائف وضمان انتظام أعمال التقديم والفرز والإعلان عن النتائج، وذلك بعد أن تم الانتهاء من استقبال طلبات الوظائف الشاغرة من المعلمات عبر موقع الخدمة المدنية، تمهيدا للإعلان عن مواعيد المطابقة للمرشحات الجدد، والتي تم مؤخرا الإعلان عن أسماءهم.

وقد أعلن السيد حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة قد انتهت من استقبال الطلبات الجديدة للتوظيف، والتي بلغ عدد المتقدمات فيها 1493 معلمة، عبر الموقع الرسمي المحدد لذلك وسيتم الإعلان عن مواعيد المطابقة للمرشحات الجدد، كما سيتم الإعلان عن كيفية الاستعلام عن نتائج الوظائف فيما بعد

الأوراق المطلوبة من المتقدمات لوظائف المعلمات

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات.

3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوياً.

5. الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

رابط التقديم لوظائف وزارة الخدمة المدنية أضغط هنا

تسجيل الدخول * تعني تعبئة الحقل إلزامي رقم الهوية الوطنية * كلمة السر * الجنس * ذكر أنثى رمز التحقق * نسيت كلمة السر

إذا لم يسبق لك التسجيل في الإصدار الجديد من نظام (جدارة3) الرجاء الضغط هنا تسجيل جديد

ضوابط التقديم والقبول

قامت وزارة الخدمة المدنية بالتوضيح لجميع المتقدمات الالتزام بمعايير محددة:

ضرورة إحضار أصول الأوراق والوثائق وذلك في الفترة المحددة للتقديم والمطابقة.

وأن من لم يلتزم بأصول جميع المستندات لن يتم النظر في الطلب المقدم منه

الفترة متاحة لتقديم أصول المستندات، لمن لم يقوم بتقديمها سلفا، طوال فترة المطابقة.

من لم تقم بالتقديم في فترة المتاحة للمطابقة يعتبر هذا تراجعا عن طلب التوظيف.

دعوة المعلمة للمطابقة لا يعنى قبولها للوظيفة بشكل نهائي.

رابط تحديث بيانات جدارة 1440هـ

وهو الرابط الرسمي لموقع جدارة، حيث يمكن للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم وإجراء الاختبارات الخاصة، كل في مجاله، حسب الكليات التي تخرجوا منها، ويهدف نظام ساعد الإلكتروني، حسب رؤية 2030، أيضا لاختيار الوظيفة الملائمة لكل متقدم حسب شهادته، الإعدادية أو الثانوية، الشهادات غير الجامعية، للتمكن من الالتحاق بطابور العمل ليستفيد الوطن من سواعدهم، كل حسب قدراته ومؤهلاته الخاصة.

مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنت الجنس ​ الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ ​​ ​ من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440ه

الشروط الواجبة للراغبين فيالتقديم للوظائف

يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.

يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.

على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

استحدثت الوزارة هذه المرحلة رغبة في التخفيف على المتقدمين والمتقدمات من عناء مراجعة فروعها ومكاتبها لغرض التدقيق والتحقق من مطابقة البيانات المضافة مع أصول مستنداتها الثبوتية بالإضافة إلى اختصار الوقت الذي تتطلبه عملية التوظيف في أقل صورة وحرصاً منها على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها أفراداً كانوا أو جهات حكومية.

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