جدارة 1440 | استعلام نظام جدارة وأسماء المعلمات المرشحات للقبول في الوظائف التعليمية الشاغرة 1440

أسماء المرشحات للوظائف الإدارية من خلال نظام جدارة، تقدم عدد كبير من النساء السعوديات الحاصلات على مختلف المؤهلات للحصول على وظيفة إدارية أو تعليمية من خلال نظام جدارة الذي أطلقته الخدمة المدنية لتسهيل تقديم الوظائف للخريجين والخريجات، ومن خلال رابط نظام جدارة تم الإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف الإدارية وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمة المدنية، كما تم الإعلان عن مواعيد مطابقة البيانات للمرشحات، بحيث يتم تقديم الأوراق المطلوبة إلى مقر العمل ومطابقتها بالبيانات المرسلة عبر رابط موقع جدارة.

الاستعلام عن أسماء المرشحات في نظام جدارة للمعلمات 1440

أعلنت بوابة التوظيف المدنية قائمة أسماء المعلمات المرشحات للتوظيف في الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة، جاء ذلك بعد أن تقدم عدد من الخريجين لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها عبر نظام جدارة، وتمت عمليات استقبال الطلبات ومراجعتها وفرزها واختيار عدداً من المتقدمين، على أن يتم مطابقة أوراقهم بالبيانات المرسلة عبر رابط موقع نظام جدارة.

ولتحديث البيانات عبر موقع نظام جدارة: موقع نظام جدارة للتوظيف الإداري طريقة التسجيل وتحديث البيانات للخريجين 1440

أسماء المرشحات للوظائف في نظام جدارة

هذا وحسبما أفاد السيد حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، بأن الاستعلام عن أسماء المرشحات المقبولين لوظائف جدارة 1440 يتم من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف، وتم اختيار المتقدمين الأنسب للوظائف من ضمن 1493 متقدم، على أن يتم الإعلان عن مواعيد مطابقة البيانات للمرشحات عبر موقع جدارة لمطابقة الأوراق الثبوتية والرسمية بالبيانات المرسلة إلكترونياً أثناء التقديم، كما نوه على الخريجين بضرورة متابعة موقع نظام جدارة بحيث سيتم الإعلان عن وظائف شاغرة بين الحين والآخر.

سذكر بأن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإرسال خطاباً للمرشحات الوارد أسمائهم أعلاه لمطابقة بياناتهم وأوراقهم الرسمية وإجراء مقابلة شخصية للتأكد من استحقاقهم للعمل.

هذا ويذكر بأن منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني أعلنت مؤخراً عن حاجة وزارة الصحة لعدد من خريجي التخصصات الطبية لشغل وظائف طبية فيها على أن يتم التقديم عبر رابط جدارة، وتم الإعلان عن تفاصيل الوظائف عبر موقع جدارة للتوظيف.