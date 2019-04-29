رابط استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية

يُعد نظام نور أحد تطبيقات المنظومة التعليمية فى المملكة العربية السعودية، والتى تعتمد عليها وزارة التعليم لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالخدمات التعليمية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وتم إطلاق موقع نظام نور حتى يساعد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم فى نظام نور التعليمي، وذلك بدءاً من الصف الأول الأبتدائى وحتى الصف الثانوى، كما يمكنهم متابعة نتائج الطلاب وجميع ما يخص الطالب، وذلك عن طريق رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، كما يرى الكثير من أولياء الأمور والطلاب أن موقع نظام نور يقدم خدمة متميزة، ويسهل عليهم الحصول على نتائجهم دون تعب أو أرهاق، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بأن الوزارة تسعى إلى تحديث نظام نور الإلكترونى قريباً، حتى تشمل الخدمات التى تقدمها المنظومة التعليمية بأكملها من مدرسين وأولياء أمور وطلبة وطالبات، كما أن نظام نور يسمح للمدارس بإختبار المتقدمين بسهولة، ويتيح لأولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم، ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم نتائج نظام نور برقم الهوية الرابط الرسمى للمراحل التعليمية المختلفة.

أهداف نظام نور التعليمى

رفع مستوى الطلاب، وإكتشاف المواهب الخاصة بهم.

أن يكون هناك تعاون بين المدرسة والمنزل.

رفع كفاءة من يحتاج دعم من خلال التواصل بين المعلمين والآباء.

إستعلام نظام نور نتائج الطلاب

يجب الدخول إلى رابط إستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية من هنا.

يجب إدخال إسم المستخدم والرقم السرى.

ثم إدخال رمز التحقق.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

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