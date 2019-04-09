دخول نظام نور التعليمي EduWave تسجيل الصف الأول الابتدائي .. رياض الأطفال الحكومية .. خطوات إدخال الغياب والاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط بدون رقم سري

دخول نظام نور التعليمي EduWave خطوات إدخال الغياب عبر دخول نظام نور التعليمي بالهوية للعام الدراسي الحالي 1440، وكذلك موعد تسجيل الطلاب الجُدد الصف الأول الابتدائي 1441 كما سنتناول بالشرح المدار التقني للاستعلام عن الغياب والتأخر من خلال بوابة المستقبل وأيضا سنشرح أسهل الطرق للاستعلام عن نتائج الطلاب، ويتميز موقع نور التعليمي بشمول العديد من المجالات التعليمية التي تخص الطالب وولي الأمر والمعلم أيضا، حيث يستعلم الطالب عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام.
يهتم ولي الأمر بالدخول عليه لتسجيل البيانات للطلاب الجدد وروضات الأطفال، كما يهتم المعلم بالدخول علبه، برقم الهوية، للتعرف على الحركة التعليمية بالمدارس، حركة النقل الخارجي، ونقل الطلاب أيضا فيما بين المدارس، والذي يتم عادة قبل بداية التحضير للعام الدراسي الجديد، ولذلك يهتم كل من الطالب السعودي وولي الأمر دخول نظام نور التعليمي بالهوية.
طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال الحكومية
دخول نظام نور التعليمي EduWave وموعد تسجيل الطلاب الجُدد الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
دخول نظام نور التعليمي EduWave وشرح رصد إدخال الغياب في نظام نور
دخول نظام نور التعليمي EduWave برقم الهوية بدون رقم سري
ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:
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- نظام نور برقم الهوية فقط
دخول نظام نور التعليمي بالهوية
بطريقة سهلة ومبسّطة نشرح طريقة الدخول على موقع نور التعليمي، والذي تم تغيير نظام الدخول عليه مؤخرا لمزيد من التيسير في الدخول على أولياء الأمور والطلاب وكذلك المعلمين، وتجنب مرات من حدوث بعض الأخطاء في الدخول مما ضر بإمكانية دخولهم للموقع والاستفادة من خدماته، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بجعل الدخول على الموقع برقم الهوية الوطنية فقط.
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
- للتمكن من الدخول على رابط نور التعليمي للاستعلام عن النتائج اضغط هنا.
- للتعرف على نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق اضغط هنا.
طريقة دخول نظام نور لنتائج الطلاب
التقويم الدراسي للعام 1440
طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال
وهناك أسباب كثيرة تجعل عملية الدخول إلي نور للنتائج أمراً غير ناجح أو فشل في عملية تسجيل الدخول، في تلك الحالة يلجأ الآلاف من هؤلاء المستخدمين إلي الطريقة البديلة التي تتمثل في الدخول عبر نظام نور بالسجل المدني، لهذا ندعوك إلى أن تقرأ المقال بعناية شديدة حيث يحتوي علي المعلومات التي ستجعلك قادراً علي استخراج النتائج الخاصة بك في وقت قياسي وقصير للغاية علي نظام نور إذا اتبعت الإرشادات التي نطرحها طرحاً مميزاً.
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