دخول نظام نور التعليمي بالهوية فقط : رابط الاستعلام عن الغياب “المدار التقني الجديد” جميع نتائج الطلاب بدون رقم سري

دخول نظام نور التعليمي بالهوية للعام الدراسي الحالي 1440، وذلك للتعرف المدار التقني للاستعلام عن الغياب والتأخر من خلال بوابة المستقبل على نتائج الاختبارات الشهرية الدراسية الأساسية، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، ويتميز موقع نور التعليمي بشمول العديد من المجالات التعليمية التي تخص الطالب وولي الأمر والمعلم أيضا، حيث يستعلم الطالب عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، ويهتم ولي الأمر بالدخول عليه لتسجيل البيانات للطلاب الجدد وروضات الأطفال، كما يهتم المعلم بالدخول علبه، برقم الهوية، للتعرف على الحركة التعليمية بالمدارس، حركة النقل الخارجي، ونقل الطلاب أيضا فيما بين المدارس، والذي يتم عادة قبل بداية التحضير للعام الدراسي الجديد، ولذلك يهتم كل من الطالب السعودي وولي الأمر دخول نظام نور التعليمي بالهوية.

دخول نظام نور التعليمي بالهوية

بطريقة سهلة ومبسّطة نشرح طريقة الدخول على موقع نور التعليمي، والذي تم تغيير نظام الدخول عليه مؤخرا لمزيد من التيسير في الدخول على أولياء الأمور والطلاب وكذلك المعلمين، وتجنب مرات من حدوث بعض الأخطاء في الدخول مما ضر بإمكانية دخولهم للموقع والاستفادة من خدماته، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بجعل الدخول على الموقع برقم الهوية الوطنية فقط.

طريقة دخول نظام نور لنتائج الطلاب

التقويم الدراسي للعام 1440

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

أقرأ أيضا وتعرف على:

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

وهناك أسباب كثيرة تجعل عملية الدخول إلي نور للنتائج أمراً غير ناجح أو فشل في عملية تسجيل الدخول، فى تلك الحالة يلجأ الالاف من هؤلاء المستخدمين إلي الطريقة البديلة التي تتمثل فى الدخول عبر نظام نور بالسجل المدني، لهذا ندعوك الي أن تقرأ المقال بعناية شديدة حيث يحتوي علي المعلومات التي ستجعلك قادراً علي استخراج النتائج الخاصة بك فى وقت قياسي وقصير للغاية علي نظام نور إذا إتبعت الإرشادات التي نطرحها طرحاً مميزاً.

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة