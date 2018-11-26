دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية فقط : طريقة إرسال الغياب والتأخر .. موقع المدار التقني لرسائل الجوال نتيجة الاختبارات الشهرية

دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية الوطنية بوابة المستقبل للطالب للاستعلام عن نتائج الاختبارات والعلامات الشهرية المرحلة الابتدائية، ةالمتوسطة والثانوية، بطريقة سهلة نقدمها إليكم من خلال فيديو تفصيلي شارحا لطريقة دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية ، بعد شكاوى من أخطاء بالدخول بالهوية مع رمز التحقق، وتيسيرا على الطالب للدخول والاستعلام بأسهل طريقة تم تغيير نظام الدخول ليكون بالهوية الوطنية للطالب فقط، مع استمرار ضمان سرية البيانات والمعلومات، نقدم لكم أيضا موقع نور ونتابع معكم أخبار النتائج.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، في الأعوام الأخيرة، باستحداث أحدث الطرق في التعامل المباشر معها، لكل من الطالب وولي الأمر والمعلم على حد سواء، وذلك من خلال معلومات تخص كل من سجل في الموقع، وهي الهوية الوطنية، ويتمكن الطالب من خلالها الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج الامتحانات الفصلية، كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل الطالب بالمراحل التعليمية الأولي، روضات الأطفال والأول الابتدائي، كما يتمكن المعلم من التعرف على حركة الترقيات والانتقالات الخارجية فيما بين المدارس، وما إلى ذلك من الخدمات المتميزة التي يقدمها النظام التعليمي المتميز، نظام نور التعليمي.

دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في الشهور الأخيرة ببعض التغييرات في نظام الدخول، تعرف معنا على دخول موقع نور للنتائج بالهوية، حيث تم تجنب نظام إدخال رمز التحقق لما شمل ذلك من بعض الصعوبات والشكاوى من الداخلين للموقع، ويكون بذلك الدخول برقم الهوية الوطنية للطالب، والتي تم تسجيلها مسبقا على الموقع، ايسر، كما يستمر ضمان دقة الدخول على النظام التعليمي المتميز، نظام نور التعليمي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب

إذا كنت فقدت أو لم تمتلك البيانات اللازمة للدخول لحسابك، فيمكنك للاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية فقط، لذلك عبر رابط نظام نور برقم الهوية. ستقوم بالانتقال إلى إحدى الصفحات علي موقع نظام نور، وهذا ما يجب عليك القيام به حتي تتمكن من استخدام تلك الطريقة للاستعلام عن النتيجة بشكل صحيح، وذلك لتحصل علي نتائجك بشكل آمن, وللدخول من خلال رابط : نظام نور برقم الهوية؛ أما في حال كنت تمتلك جميع بيانات تسجيل الدخول، فيمكنك استخدام الطريقة الأولي.

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وسنتابع معكم جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين بخصوص هذا الشأن، فتابع معنا عزيزي القارئ لتطلع على كل ما يستجد من أخبار وتصريحات، ونتمنى التوفيق للجميع.

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