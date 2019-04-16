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دخول موقع نظام نور المركزي بهوية ولي الأمر | نتائج الابتدائي وطلاب المتوسطة بالهوية فقط بدون رقم سري

كتب تامر أمين آخر تحديث

دخول موقع نظام نور المركزي بالهوية للاستعلام على نتيجة الاختبارات الشهرية وأيضا المدار التقني للغيار والتأخرعبر بوابة المستقبل والذي ارتفع الدخول عليه باليومين الأخيرين من طلبة وطالبات جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث وردت أخبار وتصريحات من مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد نتاج الاختبارات الشهريةة، ويتم الدخول حاليا إلى الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط للطالب، تعرف معنا على موقع نظام نور المركزي بالهوية وطريقة التسجيل فيه.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

حيث حدثت بعض الأخطاء بالفترة الماضية من استخدام رمز التحقق، واشتكر رواد الموقع من عدم وضوحه، وقررت وزارة التربية والتعليم على هذا اقتصار التسجيل للدخول للموقع على إدخال رقم الهوية الوطنية فقط، ولا يشترط إدخال رمز التحقق، تيسيرا على الطالب ولتجنب الأخطاء التي تم الشكوى منها بالفترة الماضية.

موقع نظام نور المركزي بالهوية
موقع نظام نور المركزي بالهوية

 

موقع نظام نور المركزي بالهوية الوطنية للنتائج

يتم الدخول حاليا على موقع نظام نور التعليمي باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، ويضمن الموقع لرواده، من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، سرية بياناتهم ونتائج الامتحانات، سهولة في التعرف على النتائج، بالرغم من كثرة الدخول على الموقع، اختصار الوقت والجهد باستخدام احدث النظم الإلكترونية للاستعلام عن المعلومات.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسي للعام 1440
التقويم الدراسي للعام 1440

موقع تسجيل نظام نور المركزي

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
دخول موقع نظام نور المركزي بهوية ولي الأمر | نتائج الابتدائي وطلاب المتوسطة بالهوية فقط بدون رقم سري
نظام نور لنتائج الابتدائي

الدخول على موقع نظام نور بالهوية

  1. قم بالدخول على موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن النتائج من هنا.
  2. أو يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول على صفحة موقع نور التعليمي، دخول  رابط موقع نور التعليمي بالهوية فقط اضغط هنا.
  3. قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لذلك.
  4. ولا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول للموقع.
  5. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها.

حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة حساب المواطنموعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعوديةالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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