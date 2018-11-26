دخول موقع نظام نور المركزي بالهوية : الاستعلام عن الغياب “المدار التقني” .. نتائج الطلاب الاختبارات الشهرية .. برقم الهوية بدون رقم سري

دخول موقع نظام نور المركزي بالهوية للاستعلام على نتيجة الاختبارات الشهرية وأيضا المدار التقني للغيار والتأخرعبر بوابة المستقبل والذي ارتفع الدخول عليه باليومين الأخيرين من طلبة وطالبات جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث وردت أخبار وتصريحات من مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد نتاج الاختبارات الشهريةة، ويتم الدخول حاليا إلى الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط للطالب، تعرف معنا على موقع نظام نور المركزي بالهوية وطريقة التسجيل فيه.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

حيث حدثت بعض الأخطاء بالفترة الماضية من استخدام رمز التحقق، واشتكر رواد الموقع من عدم وضوحه، وقررت وزارة التربية والتعليم على هذا اقتصار التسجيل للدخول للموقع على إدخال رقم الهوية الوطنية فقط، ولا يشترط إدخال رمز التحقق، تيسيرا على الطالب ولتجنب الأخطاء التي تم الشكوى منها بالفترة الماضية.

موقع نظام نور المركزي بالهوية الوطنية للنتائج

يتم الدخول حاليا على موقع نظام نور التعليمي باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، ويضمن الموقع لرواده، من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، سرية بياناتهم ونتائج الامتحانات، سهولة في التعرف على النتائج، بالرغم من كثرة الدخول على الموقع، اختصار الوقت والجهد باستخدام احدث النظم الإلكترونية للاستعلام عن المعلومات.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

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الدخول على موقع نظام نور بالهوية