دخول موقع تسجيل نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية : موقع نور المركزي للاستعلام عن النتائج بدون رقم سري

دخول موقع تسجيل نظام نور بالهوية 1440 لنتائج الاختبارات الشهرية وخدمة المدار التقني للغياب الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضعة في نظام الاستعلام الحكومي في نظام التعليم، والذي يتيح حرية وسهولة تداول المعلومات والاستعلام عن كافة النتائج للمراحل الدراسية، نتائج نهاية العام والاختبارات الشهرية، ويقوم أيضا بتسهيل التسجيل الإلكتروني للمستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر موقع تسجيل نظام نور بالهوية 1440.

ويتم تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور التعليمي للعام الدراسي 1439-1440، من خلال دخول ولي أمر الطالب على الموقع وتسجيل بياناته الشخصية عليه، رقم الهوية واسم المستخدم وإدخال رمز التحقق، على أن يتم إرسال رسالة نصية على الجوال بالرقم السري له الذي يمكنه تسجيل الطالب به، كما يمكنه التعرف على نتيجة التسجيل، القبول أو الرفض من خلاله.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

موقع تسجيل نظام نور المركزي

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يقوك أولياء الأمور بتسجيل الطلاب المستجدين في موقع تسجيل نور 1440للتسجيل من خلال استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل أبنائهم، ويقوموا فيما بعد بالاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الدخول من جديد على الموقع واستخدام الرقم السري، كما يقوم الموقع بالمساعدة لكل من فقد رقمه السري السابق له أو لم يكن له رقم سري من البداية في استحداث رقم سري خاص جديد.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

مميزات نظام نور

يقوم هذا النظام على مجموعة من المميزات التي تعطى للطلاب وكذلك الإدارة المدرسية وهي ما سوف نقوم بذكره عبر هذه الجزئية من المقال على النحو الآتي:

إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، وهذا الأمر يعمل على إعطاء مديري المدارس وموظفي إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم وأولياء إمكانية القيام بتسجيلهم من خلال نظام آلي متكامل بشكل سهل جدا.

إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات بالتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم على حركة النقل الخارجية والداخلية وفقاً لما يتم إعلانه من وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة.

تقديم وإرسال طلبات تسجيل الطلاب الإلكترونية إلى المدارس الابتدائية المختلفة التي يتم تفعيل التسجيل فيها، سواء المطبقة للنظام العام أو تحفيظ القرآن الكريم، ليقوم بعد ذلك مدراء هذه المدارس بعرض الطلبات وقبولها أو رفضها.

تتميز خدمة نظام نور بالعمل على أساس تقديم الخدمات التربوية لجميع الطلبة السعودين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

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