دخول موقع تسجيل نظام نور بالهوية : الاستعلام عن الغياب .. نتائج الاختبارات الشهرية برقم الهوية فقط بدون رقم سري

دخول موقع تسجيل نظام نور بالهوية 1440 بوابة المستقبل التعلمية لنتائج الاختبارات الشهرية وخدمة المدار التقني للعياب الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضعة في نظام الاستعلام الحكومي في نظام التعليم، والذي يتيح حرية وسهولة تداول المعلومات والاستعلام عن كافة النتائج للمراحل الدراسية، نتائج نهاية العام والاختبارات الشهرية، ويقوم أيضا بتسهيل التسجيل الإلكتروني للمستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر موقع تسجيل نظام نور بالهوية 1440.

ويتم تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور التعليمي للعام الدراسي 1439-1440، من خلال دخول ولي أمر الطالب على الموقع وتسجيل بياناته الشخصية عليه، رقم الهوية واسم المستخدم وإدخال رمز التحقق، على أن يتم إرسال رسالة نصية على الجوال بالرقم السري له الذي يمكنه تسجيل الطالب به، كما يمكنه التعرف على نتيجة التسجيل، القبول أو الرفض من خلاله.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

موقع تسجيل المستجدين نظام نور المركزي

يقوك أولياء الأمور بتسجيل الطلاب المستجدين في موقع تسجيل نور 1440للتسجيل من خلال استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل أبنائهم، ويقوموا فيما بعد بالاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الدخول من جديد على الموقع واستخدام الرقم السري، كما يقوم الموقع بالمساعدة لكل من فقد رقمه السري السابق له أو لم يكن له رقم سري من البداية في استحداث رقم سري خاص جديد.

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موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

مميزات نظام نور

يقوم هذا النظام على مجموعة من المميزات التي تعطى للطلاب وكذلك الإدارة المدرسية وهي ما سوف نقوم بذكره عبر هذه الجزئية من المقال على النحو الآتي:

إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، وهذا الأمر يعمل على إعطاء مديري المدارس وموظفي إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم وأولياء إمكانية القيام بتسجيلهم من خلال نظام آلي متكامل بشكل سهل جدا.

إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات بالتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم على حركة النقل الخارجية والداخلية وفقاً لما يتم إعلانه من وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة.

تقديم وإرسال طلبات تسجيل الطلاب الإلكترونية إلى المدارس الابتدائية المختلفة التي يتم تفعيل التسجيل فيها، سواء المطبقة للنظام العام أو تحفيظ القرآن الكريم، ليقوم بعد ذلك مدراء هذه المدارس بعرض الطلبات وقبولها أو رفضها.

تتميز خدمة نظام نور بالعمل على أساس تقديم الخدمات التربوية لجميع الطلبة السعودين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية