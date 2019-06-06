دخول حساب المواطن … طريقة جديدة لتسجيل حساب جديد والاستعلام عن الدفعات المالية يونيو الجاري

دخول حساب المواطن، الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون ويتابعون بكل حرص مواعيد نزول الدفعات المالية المقدمة من برنامج حساب المواطن خلال الأشهر المتتالية. وفي هذا المقال الأتي سوف نقوم بتوضيح مواعيد صرف الدفعات المالية شهر يونيو الجاري لكل المستفيدين والذين تنطبق عليهم الشروط في كل المناطق السعودية. اكد مصدر موثوق انه سوف يتم صرف الدفعات المالية وا يداعها في حساب المستفيدين في خلال أيام قليلة علي أن يكون يوم الاثنين 10 يونيو هو يوم حساب المواطن وموعد صرف الأموال المستحقة لكل المواطنين المشمولين بالدعم المالي داخل المملكة من المواطنين السعوديين.

دخول حساب المواطن

دخول حساب المواطن والاستعلام عن الدفعات المالية المقدمة من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن وإدخال رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق والضغط علي عرض التفاصيل أو إظهار النتائج. بعد ذلك الدخول إلي صفحة الحسابات البنكية وتصفح البيانات والدفعات الواردة من برنامج حساب المواطن من اجل معرفة حالة صرف الدفعات المالية الموجودة. وفي حالة أنشاء حساب جديد والتسجيل الموحد وعمل أيميل جديد يمكنكم الدخول علي رابط حساب المواطن وعمل ذلك في دقائق بسيطة جدا.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

أولا طريقة التسجيل في حساب المواطن يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وإنشاء حساب مستخدم جديد.

بعد ذلك كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري. ورقم الجوال وتأكيد رقم الجوال. كتابة رمز التحقق. بعد انتهاء التسجيل سوف تصل رسالة علي الجوال بالرقم السري.

قم بتسجيل الدخول بالرقم السري وسوف تفتح لك نافذة يمكنكم من خلالها تغيير الرقم السري مرة أخري قم بتغيير الرقم السري إذا أردت.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي علي اربع نوافذ قم بالدخول إلي نافذه تعبئة أو استكمال الطلب.

قم بتعبة البيانات العامة بعد ذلك كتابة البيانات الخاصة بك.

بعد ذلك قم بتعبئة بيانات التابعين عبر الإجابة علي الأسئلة الموجودة بوضع علامة نعم أو لا.

تعبئة البيانات الخاصة بالتابعين أن وجدوا وفي حالة الإفصاح . عن الدخل قم بإدخال بيانات الدخل ودخل التابعين أن وجدوا.

بعد ذلك قم بتعبة البيانات الخاصة بالعقارات ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي الخاص بك.

أخيرا النهاية قم بمراجعة الطلب كاملا. وانقر علي مربع الإقرار والتعهد بالحفظ وهذه هي طريقة التسجيل جديد في حساب المواطن.

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