دخول حساب المواطن 1440 : طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق النقدي من خلال برنامج حساب المواطن

دخول حساب المواطن 1440 وذلك عبر رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني، والذي تم من خلاله صرف الدفعات السابقة، من الدفعة الأولى وحتى الدفعة التي تصرف هذا الشهر، ويتم ذلك من خلال دخول حساب المواطن 1440، ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني في الدفعات السابقة، ولمن لم يتسلم الدفعة المالية الخاصة به، يستطيع التسجيل على الموقع من جديد، وقد اكد السيد وزير العمل، السيد العصيمي، بأن الدفعات النقدية سيتم إيداعها في الحساب في خلال ساعات.
هذا وقد صرحت خدمة العملاء في حساب المواطن إلى أنه في حال تم قبول اعتراض المستفيد سيتم إعادة دراسة الأهلية من جديد وستعلن نتيجة أهليته في الدورة التالية أما إذا تم رفض الاعتراض يمكن الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض، كما صرح برنامج حساب المواطن أن تقديم الاعتراض لا يعني قبوله من قبل إدارة حساب المواطن وبالرغم من أنه حق أصيل لكل مشترك أن يتقدم بالاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ الدفعة المعترض عليها إلا أن القرار النهائي بيد إدارة البرنامج التي تفحص كل المستندات بدقة وتتأكد من أحقية المستفيدين للدعم.
دخول حساب المواطن 1440
يتم الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال نفس الموقع الذي يتم التسجيل فيه واستلام الدفعات النقدية، حيث يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات الخاصة به، ويقوم أيضا بذكر الدخل النقدي له بالكامل، والذي يتم على هذا الأساس تحديد القيمة المستحقة له من الدعم، كما يتمكن من تقديم التظلمات على قيمة الدعم من نفس الموقع، البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa.
صرح الدكتور علي بن ناصر وزير العمل السعودي، بأن قيمة الدعم المادي الذي قدمته الحكومة للمستحقين بلغ 2 مليار ريال سعودي، وقد تم إيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، وحتى الآن حصل أكثر من 50% من الأسر على مستحقاتها بالكامل على حد وصفه، بما يعادل 3 ملايين أسرة، أي ما يقرب من 10 مليون مستفيد حتى الآن، ونحن معكم بالمتابعة عبر رابط تسجيل حساب المواطن وكذلك شرح التسجيل.
- تعرف على حساب المواطن وإدارة المرفقات والمستندات المطلوبة من هنا.
- موعد صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن وآخر التصريحات من هنا.
- حساب المواطن وتأثير ارتفاع الدعم عن العديد من المواطنين من هنا.
- حساب المواطن وجميع الشروط والضوابط المنظمة للدعم من هنا.
المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن
- الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa
- إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.
- معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.
- معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.
- يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.
- ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10.400
|2000
|2
|11.800
|2.405
|3
|13.200
|2810
|4
|14.600
|3215
|5
|16.000
|3620
|6
|17.400
|4025
|7
|18.800
|4430
|8
|20.200
|4835
|9
|21.600
|5240
للأسرة أكثر من 9 أفراد
|10
|22.000
|5.645
|11
|24.400
|6.050
|12
|25.800
|6455
|13
|27.200
|6860
|14
|28.600
|7265
|15
|30.000
|7670
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الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 : المواصفات الدقيقة للهوية الوطنية الجديدة بالسعودية
شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن
- أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،
- يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
- حاملو بطاقات التنقل
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
- عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
- صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
- إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
وكان برنامج “حساب المواطن”، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير 2017، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.
إجمالي دخل الأسرة الشهري فدخل الأسرة الشهري هو من المحددات الرئيسية لتحديد قيمة الاستحقاق، ففي حالة عمل رب الأسرة فقط دون عمل زوجته، فيكون دخل الأسرة هو دخل الزوج فقط، وأما في حالة عمل الزوجة فقط، فيكون إجمالي دخل الأسرة هو دخل الزوجة فقط، أم في حالة عمل الزوج والزوجة، فيكون دخل الأسرة في هذه الحالة هو مجموعة دخل الزوج مع دخل الزوجة.
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