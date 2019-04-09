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دخول حساب المواطن 1440 : خطوات الاعتراض على قيمة الاستحقاق النقدي من خلال البرنامج .. رقم هاتف الشكاوى

كتب تامر أمين آخر تحديث

دخول حساب المواطن 1440 وذلك عبر رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني، والذي تم من خلاله صرف الدفعات السابقة، من الدفعة الأولى وحتى الدفعة التي تصرف هذا الشهر، ويتم ذلك من خلال دخول حساب المواطن 1440، ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني في الدفعات السابقة، ولمن لم يتسلم الدفعة المالية الخاصة به، يستطيع التسجيل على الموقع من جديد، وقد اكد السيد وزير العمل، السيد العصيمي، بأن الدفعات النقدية سيتم إيداعها في الحساب في خلال ساعات.

دخول حساب المواطن 1440

هذا وقد صرحت خدمة العملاء في حساب المواطن إلى أنه في حال تم قبول اعتراض المستفيد سيتم إعادة دراسة الأهلية من جديد وستعلن نتيجة أهليته في الدورة التالية أما إذا تم رفض الاعتراض يمكن الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض، كما صرح برنامج حساب المواطن أن تقديم الاعتراض لا يعني قبوله من قبل إدارة حساب المواطن وبالرغم من أنه حق أصيل لكل مشترك أن يتقدم بالاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ الدفعة المعترض عليها إلا أن القرار النهائي بيد إدارة البرنامج التي تفحص كل المستندات بدقة وتتأكد من أحقية المستفيدين للدعم.

دخول حساب المواطن 1439
دخول حساب المواطن 1439

 

دخول حساب المواطن 1440

يتم الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال نفس الموقع الذي يتم التسجيل فيه واستلام الدفعات النقدية، حيث يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات الخاصة به، ويقوم أيضا بذكر الدخل النقدي له بالكامل، والذي يتم على هذا الأساس تحديد القيمة المستحقة له من الدعم، كما يتمكن من تقديم التظلمات على قيمة الدعم من نفس الموقع، البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

خطوات التسجيل في حساب المواطن
خطوات التسجيل في حساب المواطن

رقام هاتف حساب المواطن المختصر

الرقم المختصر لحساب المواطن
رقم حساب المواطن

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

  • الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa
  • إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.
  • معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.
  • معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
  • الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
  • رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.
  • يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.
  • ألا يتجاوز راتبه 20  ألف ريال.
عدد الأفرادمقدار المساعدة بالريالمقدار الدخل الشهري
110.4002000
211.8002.405
313.2002810
414.6003215
516.0003620
617.4004025
718.8004430
820.2004835
921.6005240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

1022.0005.645
1124.4006.050
1225.8006455
1327.2006860
1428.6007265
1530.0007670

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

  • أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،
  • يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
  • حاملو بطاقات التنقل
  • أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
  • عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
  • صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
  • إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

إجمالي دخل الأسرة الشهري فدخل الأسرة الشهري هو من المحددات الرئيسية لتحديد قيمة الاستحقاق، ففي حالة عمل رب الأسرة فقط دون عمل زوجته، فيكون دخل الأسرة هو دخل الزوج فقط، وأما في حالة عمل الزوجة فقط،  فيكون إجمالي دخل الأسرة هو دخل الزوجة فقط، أم في حالة عمل الزوج والزوجة، فيكون دخل الأسرة في هذه الحالة هو مجموعة دخل الزوج مع دخل الزوجة.

ومن الواضح وبحسب الآلة الحاسبة المخصصة من قبل حساب المواطن فإن العناصر التي تم الاعتماد عليها هي مقدار الراتب وعدد أفراد الأسرة، واستثنت في الوقت الراهن الدخل الإضافي أو العقارات، مما يعطي أملا للكثيرين بأن الدعم سيشهد تقنينا وتوجيها بعكس ما كان معمولا به في السابق ليكون هناك توازن اقتصادي بين كافة طبقات المجتمع.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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