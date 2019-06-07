خطوات “نقل الكفالة” وحالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل للعمالة المقيمة بالمملكة العربية السعودية

بالطبع يحتاج المقيمين فى المملكة العربية السعودية الى نقل كفالة،سواء كانت نقل كفالة الكترونية او عن طريق التوجه للجهات الخاصة بذلك،ولكن نقل الكفالة الكترونياً من اسهل الطرق لتوفير الوقت والجهد،ويعتبر من بين الخدمات الالكترونية التى تقدمها وزارة العمل السعودية على موقعها الرسمى المتاح لكافة المقيمين. من (هنا )

ومن الممكن نقل الكفالة للمقيمين وفق عدد من الشروط والخطوات المبسطة،وايضاً من الممكن نقل الكفالة للمقيمين بدون موافقة الكفيل فى بعض الحالات .

♦ أولاً :خطوات نقل الكفالة فى المملكة العربية السعودية :

1- الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى لوزارة العمل واختيار تبويب الخدمات الالكترونية.

2- تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

3-ستظهر صفحة يتم اختيار اسم المنشئة التى سيتم نقل الكفالة عليها.

4- ستظهر صفحة اخرى بها كافة الخدمات المتاحة،والتى من الممكن القيام بها الكترونياً عن طريق الموقع ونختار من بينها خدمة نقل عامل وافد.

5- سيتم فتح صفحة اخرى بها كلمة طلب جديد،واسفل منها خانة لكتابة رقم هوية العامل وبعد كتابتها يتم الضغط على زر بحث لكى تفتح صفحة جديدة تحتوى على كافة البيانات الخاصة بالعامل واسفلها محضر تعهد، وبعد قراءة التعهد جيداً والتأكد من البيانات،يتم الضغط على زر الارسال اسفل الصفحة،وسوف تظهر رسالة مكتوب فيها تم ارسال الطلب بنجاح وفى انتظار موافقة صاحب العمل الآخر على الطلب .

♦ كيف يتم الحصول على موافقة الكفيل لنقل الكفالة الكترونياً؟

1- على الكفيل القديم الدخول على موقع الوزارة ويقوم باختيار اسم المنشئة الخاصه به والمراد نقل الكفالة منها سوف يظهر امامه تبويب خدمة نقل عامل وافد.

2- يقوم بالضغط علي ( نقل عامل وافد )،سوف تظهر صفحة بها طلب نقل الكفالة تتضمن كافة بيانات العامل من الاسم ورقم الاقامة والجنسية.

3- يقوم بالضغط على زر الموافقة ليتم نقل الكفالة الكترونياً بعد ظهور رسالة الموافقة والتأكيد عليها.

♦ الحالات والشروط التى يتم فيها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل:

1- أن يكون الكفيل القديم المراد نقل الكفالة منه يتواجد فى النطاق الأحمر.

2- اذا لم يتم تجديد الاقامة لمدة تجاوزت شهر ( تطويف).

3- اذا لم يتم تجديد عقد العمل بعد انتهاء المدة الأولى.

4- اذا لم يتم استلام الراتب لمدة تجاوزت ثلاثة اشهر.

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